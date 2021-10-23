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Пешеход погиб после наезда двух «Тойот» в Новосибирске

Фото Пешеход погиб после наезда двух «Тойот» в Новосибирске
Фото Пешеход погиб после наезда двух «Тойот» в Новосибирске

Фото отделения пропаганды ГИБДД по городу Новосибирску, из группы "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"

Мужчину сбили две «Тойоты», когда он переходил дорогу, вне зоны пешеходного перехода в Новосибирске.

Полицейские выясняют обстоятельства автомобильной аварии, случившейся в Ленинском районе Новосибирска. Трагедия произошла 23 октября около 20.15 на улице Станционной. Мужчина, на вид которому около 50 лет, переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. У дома №43 его сбила Toyota Corolla, пострадавшего отбросило на встречную полосу, где он попал под колёса Toyota Corona Premio.

Фото Пешеход погиб после наезда двух «Тойот» в Новосибирске 2

«В результате данного ДТП пешеход получил травмы несовместимые с жизнью», — сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Новосибирску.

На месте ЧП работает следственная группа, которая выясняет детали ДТП.

За полчаса до этого в Кировском районе Новосибирска 25-летнюю женщину сбила «Тойота» на пешеходном переходе. Инцидент произошёл в 19:35 на улице Александра Чистякова.

Фото Пешеход погиб после наезда двух «Тойот» в Новосибирске 3

Водитель Toyota Starlett не заметил женщину-пешехода на «зебре» и сбил её. В результате пострадавшая была госпитализирована с предварительным диагнозом – перелом ноги.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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