Пешеход погиб после наезда двух «Тойот» в Новосибирске

Фото отделения пропаганды ГИБДД по городу Новосибирску, из группы "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте"
Мужчину сбили две «Тойоты», когда он переходил дорогу, вне зоны пешеходного перехода в Новосибирске.
Полицейские выясняют обстоятельства автомобильной аварии, случившейся в Ленинском районе Новосибирска. Трагедия произошла 23 октября около 20.15 на улице Станционной. Мужчина, на вид которому около 50 лет, переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. У дома №43 его сбила Toyota Corolla, пострадавшего отбросило на встречную полосу, где он попал под колёса Toyota Corona Premio.
«В результате данного ДТП пешеход получил травмы несовместимые с жизнью», — сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Новосибирску.
На месте ЧП работает следственная группа, которая выясняет детали ДТП.
За полчаса до этого в Кировском районе Новосибирска 25-летнюю женщину сбила «Тойота» на пешеходном переходе. Инцидент произошёл в 19:35 на улице Александра Чистякова.
Водитель Toyota Starlett не заметил женщину-пешехода на «зебре» и сбил её. В результате пострадавшая была госпитализирована с предварительным диагнозом – перелом ноги.
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