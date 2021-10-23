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Под Новосибирском водитель Мерседеса насмерть сбил пешехода

Фото Под Новосибирском водитель Мерседеса насмерть сбил пешехода
Фото Под Новосибирском водитель Мерседеса насмерть сбил пешехода

ФОТО PIXABAY.COM

В пятницу, 22 октября, водитель автомобиля Mersedes Benz E200 насмерть бил пешехода на трассе "Тогучин-Степногутово" в Новосибирской области.

Водитель "Меседеса" сбил пешехода на трассе К-38 «Тогучин-Степногутово» под Новосибирском вечером в пятницу, 22 октября. От полученных травм пострадавший скончался в карете скорой помощи. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.

Авария произошла в десяти километрах от села Степногутово около 21 часа вечера.

Известно, что за рулём немецкой иномарки Mersedes Benz E200 находился 65-летний водитель. Возраст погибшего, как и его личность, пока не известны. На вид пешеходу было 40-45 лет.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в феврале 2021 года водитель Мерседеса насмерть сбил пенсионерку в Ленинском районе Новосибирска.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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