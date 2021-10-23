Трёхлетний ребёнок погиб при пожаре в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

В субботу, 23 октября, трёхлетний ребёнок погиб в результате пожара в частном доме под Новосибирском.

23 октября в посёлке Мирный произошёл пожар в частном доме. Хозяин вынес троих детей из полыхающего дома, однако один ребёнок скончался в машине скорой помощи. Об этом сообщает Mash Siberia.

По данным тг-канала, горел частный дом на две семьи. В момент ЧП в помещении площадью более 100 квадратных метров находились восемь человек, трое из них — дети.

Девочку 4 лет госпитализировали в реанимацию с отравлением угарным газом, трёхлетний мальчик умер в автомобиле скорой помощи.

"Третий ребенок не пострадал, его забрали соседи", — сообщает Mash Siberia.

В момент пожара родители детей были не дома. Отец находился на работе, мать — в магазине.