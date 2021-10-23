Уголовное дело возбудили после гибели ребёнка в пожаре под Новосибирском

Фото СУ СК России по Новосибирской области, Прокуратуры Новосибирской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 3-летнего мальчика в результате пожара в частном доме в Новосибирской области.

Правоохранители намерены разобраться в гибели ребёнка в результате пожара в Коченевском районе. Сотрудники следственного комитета заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Трагедия произошла 23 октября в доме на улице Молодёжная в посёлке Мирный. Около 12 часов спасателям поступило сообщение, что горит кровля частного дома на двух хозяев. К моменту прибытия спасателей на место ЧП пять человек эвакуировались самостоятельно, двух детей на руках вынесли очевидцы – трёхлетнего мальчика и двухлетнюю девочку передали на руки медикам. По пути в больницу мальчик скончался.

«На место трагического пожара направлен психолог МЧС», — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

О проверке обстоятельств трагедии заявили в прокуратуре Новосибирской области. Сотрудник и надзорного органа выяснили, что на момент возгорания маленькие дети находились дома одни.

«Прокуратура проверит соблюдение законодательства о защите прав ребенка, о пожарной безопасности, оценит действия должностных лиц, ответственных за проведение профилактических противопожарных мероприятий», — сообщили в прокуратуре.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, 16 сентября суд отпустил на свободу родителей трёх детей, погибших в результате пожара под Новосибирском.