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общество

В Красноярском крае обновился суточный рекорд по заболеваемости COVID-19

Фото В Красноярском крае обновился суточный рекорд по заболеваемости COVID-19
Фото В Красноярском крае обновился суточный рекорд по заболеваемости COVID-19

Фото Густаво Зырянова

В Красноярском крае вновь зафиксировали рекорд по числу выявленных за сутки случаев коронавиурса. Предыдущий максимум был день назад.

Очередной рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки установился в Красноярском крае. Региональный оперативный штаб 22 октября сообщил о 554 новых случаях.

До этого максимум был зафиксирован 21 октября — 541. Днём ранее, 20 октября диагноз COVID-19 подтвердился за 24 часа у 523 человек, передаёт «Проспект Мира».

По данным краевого управления Роспотребнадзора, больше всего заболевших в Красноярске — 114, Ачинске — 39 и Дивногорске — 29. Всего, по последним данным, в регионе насчитывается 125 642 случая заражения.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что в Красноярском крае возросло количество тяжёлых случаев COVID-19 у детей. В Минздраве затруднились однозначно сказать, с чем это связано.

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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