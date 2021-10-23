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В Ленобласти полиция задержала подозреваемого в убийстве школьницы 13-летней давности

Фото В Ленобласти полиция задержала подозреваемого в убийстве школьницы 13-летней давности
Фото В Ленобласти полиция задержала подозреваемого в убийстве школьницы 13-летней давности

Фото pixabay.com

В 2008 году в небольшом городке в Ленобласти 44-летний мужчина изнасиловал и убил четвероклассницу. Следователи смогли задержать подозреваемого только спустя 13 лет.

В Ленобласти сотрудники полиции задержали подозреваемого в жестоком убийстве 10-летней школьницы, которое произошло 13 лет назад. Убийство произошло в городе Кингисепп, собщает сайт Online47 со ссылкой на 78.ru.

По версии следствия, в 2008 году в городе Кингисепп Ленинградской области мужчина жестоко убил 10-летнюю девочку. 13 лет назад в парке «Романовка» нашли тело пропавшей несовершеннолетней школьницы. Тогда же было возбуждено уголовное дело по факту убийства и всё это время правоохранители искали убийству.

20 октября 2021 года в результате расследования следователи задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 57-летний мужчина без определённого места жительства и регистрации.

Как рассказали правоохранители, в 2008 году мужчина (на тот момент ему было 44 года) встретил 10-летнюю школьницу, пригласил её к себе домой, а после изнасиловал и задушил. Затем он отнёс её тело в парк. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге задержали школьного охранника за домогательства к ученице. Он завёл её в каморку, чтобы «отдать журнал про тайны истории».

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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