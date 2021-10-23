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общество

В Новосибирске аферисты под видом переписчиков просят показать документы на квартиру

Фото В Новосибирске аферисты под видом переписчиков просят показать документы на квартиру
Фото В Новосибирске аферисты под видом переписчиков просят показать документы на квартиру

ФОТО СИБ.ФМ

В Новосибирской области продолжается перепись населения, за неделю в ней приняли участие около 15% жителей региона.

Около 15% жителей Новосибирской области приняли участие во Всероссийской переписи населения, которая в 2021 году впервые проходит в цифровом формате. Большинство сибиряков — 250 тысяч человек — прошли опрос на сайте Госуслуг, 140 тысяч человек пообщались с переписчиками лично.

Как сообщает телеканал ОТС, принять участие в переписи можно тремя способами. Традиционный — ответить на вопрос переписчика, который постучит в дверь. Второй — самостоятельно добраться до переписного пункта. И третий — электронный. Через профиль на Госуслугах можно ответить на 33 вопроса о месте и условиях проживания, составе семьи и условиях работы.

Пока бесконтактный способ участия пользуется наибольшей популярностью.

"Наша съемочная группа вместе с переписчиком обошла 14 квартир. Только в двух из них открыли дверь, и только в одной согласились ответить на вопросы", — говорится в сюжете телеканала.

Нежелания открывать дверь переписчикам связна как с опасениями распространения вирусов, так и страхом перед мошенниками, которые традиционно активизируются в период переписи.

Отличить афериста от переписчика довольно просто — у последнего должен быть фирменный жилет и шарф, планшет и удостоверение, подтверждаемое паспортом.

"Если переписчики просят показать удостоверение личности или документ на квартиру, — перед вами мошенник. Это повод позвонить в полицию", — говорится в сюжете.

Как ранее писал Сиб.фм, перепись продлится офлайн до 14 ноября и до 8 ноября на портале «Госуслуги».

Напомним, в каждом районе Новосибирска открыты пункты переписи.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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