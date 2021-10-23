В Новосибирске по вине пьяных водителей погибло свыше 40 человек

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Патрульные будут усерднее ловить нетрезвых водителей на дорогах Новосибирска и Новосибирской области.

Начиная с сегодняшнего дня, 23 октября, и по понедельник, 25 октября, полицейские будут искать нарушителей правил дорожного движения подшофе. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Новосибирска.

По 25 октября на дорогах Новосибирска и Новосибирской области пройдут рейды Госавтоинспекции. В регионе участились случаи нетрезвого вождения. Для профилактики таких нарушений инспекторы выходят в профилактические рейды.

С января по сентябрь текущего года в регионе пьяные водители в Новосибирской области совершили 139 ДТП, в результате которых погибли 43 человека, а еще 160 получили травмы различной степени тяжести, сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции города Новосибирска.

Правоохранители напоминают: за вождение в нетрезвом виде или за передачу управления автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения, грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. А в случае, если водитель попадется нетрезвым повторно, ему грозит уголовная ответственность.

В начале октября в Железнодорожном районе Новосибирска пьяный водитель Volkswagen Polo спровоцировал аварию. Ранее Сиб.фм писал, что пьяный водитель устроил ДТП с мамой и 2-летним ребёнком в Новосибирске.