В Новосибирске водитель сделал дубликат номеров автомобиля губернатора

Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"

В соцсетях появилось фото иномарки Toyota Camry, с госномерами, идентичными тем, что установлены на служебном автомобиле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

В Новосибирске уже несколько дней обсуждают задержание водителя Toyota Camry, который якобы подделал госномера авто и ездил по городу, нарушая ПДД. Сообщается, то "умелец" не просто сделал дубликат случайного номера, а скопировал цифры и буквы с номера служебного автомобиля губернатора Андрея Травникова — О001ОО.

Автор поста в паблике АСТ-54 в "ВК" отмечает, что на чистую воду мужчину вывели после того, как в правительство области поступил протокол о нарушениях ПДД со штрафами.

После обращения сотрудников администрации в полицию отчаянный новосибирец был задержан. Ему грозит уголовная статья за подделку номеров, а также множество административных штрафов.

Стоит отметить, что новосибирцы не поверили в реальность этой истории. Прежде всего, из-за явной фейковости фото. На снимке у водителя "отзеркалена" надпись на футболке, сам он не отбрасывает тени, а расстояние между цифрами на госномере — не одинаковое.

Напомним, в октябре жительница Новосибирска пожаловалась на автомобиль с копией её госномеров, за нарушения которого ей приходят штрафы.