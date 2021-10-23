Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

Авто общество

В Новосибирске водитель сделал дубликат номеров автомобиля губернатора

Фото В Новосибирске водитель сделал дубликат номеров автомобиля губернатора
Фото В Новосибирске водитель сделал дубликат номеров автомобиля губернатора

Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"

В соцсетях появилось фото иномарки Toyota Camry, с госномерами, идентичными тем, что установлены на служебном автомобиле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

В Новосибирске уже несколько дней обсуждают задержание водителя Toyota Camry, который якобы подделал госномера авто и ездил по городу, нарушая ПДД. Сообщается, то "умелец" не просто сделал дубликат случайного номера, а скопировал цифры и буквы с номера служебного автомобиля губернатора Андрея Травникова — О001ОО.

Автор поста в паблике АСТ-54 в "ВК" отмечает, что на чистую воду мужчину вывели после того, как в правительство области поступил протокол о нарушениях ПДД со штрафами.

После обращения сотрудников администрации в полицию отчаянный новосибирец был задержан. Ему грозит уголовная статья за подделку номеров, а также множество административных штрафов.

Стоит отметить, что новосибирцы не поверили в реальность этой истории. Прежде всего, из-за явной фейковости фото. На снимке у водителя "отзеркалена" надпись на футболке, сам он не отбрасывает тени, а расстояние между цифрами на госномере — не одинаковое.

Напомним, в октябре жительница Новосибирска пожаловалась на автомобиль с копией её госномеров, за нарушения которого ей приходят штрафы.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Маргарита Мастеркова

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24261
Совещание Путина по нерабочим дням с 23 октября: прямая трансляция заседания по COVID-19
19348
Появились подробности гибели мужчины и женщины у высотки на Челюскинцев в Новосибирске
15755
Отец погибшего под Новосибирском 19-летнего Векила Абдуллаева заявил о провокациях на месть полицейскому
13727
В Новосибирске прокурор запросил 3,5 года колонии для экс-чиновника обладминистрации Чиркунова
12986
27 % новосибирцев считают, что нужно инвестировать, чтобы зарабатывать больше
12163
График выплаты пенсий изменится в ноябре 2021 года
11531
Появилось видео падения пары из окна элитного дома на Челюскинцев в Новосибирске