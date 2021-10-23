В Новосибирске за месяц выросли цена на яйца и огурцы

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Новосибирскстат зафиксировал резкий рост цен на огурцы и яйца в сентябре по сравнению с августом 2021 года.

В Новосибирске выросли цены на огурцы и яйца в сентябре. Такие данные обнародовала служба статистики Новосибирской области при анализе стоимости продуктов питания.

Огурцы выросли в цене сразу на 12%, в яйца подорожали на 1,4%.

В то же время на ряд товаров, наоборот, наблюдалось снижение цены.

Так, дешевле стал картофель, капуста и рожь из-за свежего урожая 2021 года.

Напомним, в сентябре в Новосибирской области отмечался рост цен на мясо, сахар и масло. В целом по стране к концу октября – началу ноября цены на мясо, колбасы и сосиски вырастут на 7-20 %, бб этом заявили российские производители колбасной продукции.