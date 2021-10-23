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общество

В Новосибирской области на пенсионерку подали в суд за ролик о дорожных проблемах

Фото В Новосибирской области на пенсионерку подали в суд за ролик о дорожных проблемах
Фото В Новосибирской области на пенсионерку подали в суд за ролик о дорожных проблемах

ФОТО PIXABAY.COM

Власти Чулымского района Новосибирской области подали в суд на местную пенсионерку за репост ролика о проблемах города.

В Новосибирской области глава города Чулыма Андрей Степанов, а также глава администрации Чулымского района Светлана Кудрявцева и экс-глава района Александр Артемченко подали в суд на 60-летнюю Надежду Ермолаеву за репост ролика о проблемах в городе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Женщина поделилась в соцсетях постом о проблемах Чулыма и даже не подозревала, чем это может обернуться.

Знакомая из местной администрации посоветовала Ермолаевой удалить видео, но было поздно. Через несколько дней пенсионерка получила сразу три судебных иска.

Как пишет Mash Siberia, с сибирячки собирались взыскать 300 тысяч рублей. Однако в суде пенсионерка доказала, что не является автором ролика.

В итоге сумма иска была уменьшена до 500 рублей каждому из истцов.

Напомним, в октябре областной суд в Новосибирске отменил штраф в размере 30 000 рублей, назначенный местному жителю за распространение фейковой информации о вакцинах от коронавируса

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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