В Роспотребнадзоре назвали дату спада заболеваемости COVID-19

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Снижение заболеваемости коронавирусом ожидается к концу 2021 года, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Роспотребнадзора.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила об ожидаемом снижении заболеваемости коронавирусом в России к концу года. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вероятно, к концу года цифры будут более спокойными", — сказала она.

По словам Пшеничной, большие надежды медики возлагают на период нерабочих дней, а также активную вакцинацию населения.

Между тем, 23 октября в России зафиксирован очередной антирекорд по количеству заражённых. За сутки коронавирус подтвердился у 37 678 человек. 1 075 пациентов скончались.

Напомним, ранее учёный из Новосибирска Сергей Нетёсов рассказал об осложнениях течения коронавируса у пациентов с диабетом.