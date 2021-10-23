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В выходные в Новосибирске ожидаются дожди с ветром до 20 м/с

Фото В выходные в Новосибирске ожидаются дожди с ветром до 20 м/с
Фото В выходные в Новосибирске ожидаются дожди с ветром до 20 м/с

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

23 и 24 октября в Новосибирске ожидается похолодание до +6 градусов и сильный ветер с дождём. В районах области возможен мокрый снег, сообщает Западно-Сибирский УГМС.

В выходные, 23 и 24 октября, в Новосибирске ожидается ухудшение погоды. На смену теплу придёт сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду и дожди. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

В субботу, 23 октября, синоптики обещают +6+8 градусов тепла днём. В течении суток ожидается дождь и ветреная погода. Порывы будут достигать 20 метров в секунду.

В воскресенье, 24 октября, сохранится ветреная погода. Днём воздух прогреется до 10 градусов тепла, однако юго-западный ветер по-прежнему будет сбивать с ног порывами до 20 метров в секунду. Кроме того, в районах области возможен снег с дождём.

Ранее начальник Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик рассказала, что холода не окончательно захватили регион. Бабье лето ещё заглянет в Новосибирскую область во второй декаде октября.

Устойчивый снежный покров в третьей декаде октября специалисты тоже не ожидают. Окончательно снег ещё не ляжет, подытожила Лапчик.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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