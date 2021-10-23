Вирусолог предупредил об опасности нового штамма коронавируса AY.4.2

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В России зарегистрировали несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса AY.4.2. Информации о нём пока практически нет, но учёные работают над этим. Своим мнением об очередной разновидности возбудителя COVID-19 поделился профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

В России выявили ещё одну мутацию коронавируса. Речь о штамме AY.4.2, который появился по линии «дельта».

Пока о новом варианте учёным практически ничего неизвестно, но они предполагают, что он может быть на 10-15 % заразнее предыдущих. Аналогичного мнения придерживается и профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, пишет Sova.info.

Специалист отметил, что AY.4.2 — лишь один из 50 выявленных мутантов «дельты», и он намного заразнее остальных. Защититься от него поможет только вакцинация, констатировал эксперт.

«Вакцины будут работать против AY.4.2 не хуже, чем против других штаммов», — заверил Аграновский.

Напомним, то же самое ранее сказал новосибирский вирусолог Сергей Седых. Он пояснил, что все существующие на сегодняшний день вакцины прекрасно работают против «дельты», поэтому с большой вероятностью будут справляться и с новыми штаммами. Разница между вариантами очень небольшая, подытожил специалист.