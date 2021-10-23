Вкусовые сосочки и сосна в подарок – вспоминаем самые скандальные рекламы в Новосибирске

Фото новосибирских СМИ, Сиб.фм, telegram

«Хочешь сосну?», «Отдамся за суши», «Войди в меня» – это вовсе не пошлые подкаты от девушек, а слоганы самых скандальных реклам в Новосибирске. Сиб.фм решил вспомнить, как компании пытались привлекать клиентов и чем это для них закончилось.

За последний год в Новосибирске и в России произошло несколько крупных скандалов с рекламами местных компаний. Это и реклама доставки суши «Ёбидоёби» с афроамериканцем, и нетипичный «ВкуссВилл» с гомосексуальной парой, и даже знаменитый слоган «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо» со спортсменкой. В канун Дня работника рекламы Сиб.фм сделал подборку самых скандальных, на запоминающихся реклам в Новосибирске.

Доставка суши

В Новосибирске один из самых последних рекламных скандалов произошёл с доставкой суши с интересным названием «Ёбидоёби» – «День недели – суббота» на японском. Компания сделала рекламу с участием афроамериканца и трёх девушек, которые сидели вокруг него.

Возмутились таким пиаром представители националистического движения «Мужское государство» (*"Мужское государство" признано запрещённой в России экстремистской организацией, – ред.). Сначала они просто оставляли негативные комментарии, а затем решили «проучить» доставку более жестоким способом: начали заказывать в сервисе суши, но затем отказывались от заказа, так как «ждали доставщика-негра».

В итоге сеть была вынуждена удалить рекламные посты, а также публично принести извинения.

Питейное заведение

Далеко не все скандальные рекламы заканчивают извинениями или удалением контента. В большинстве случаев просто возмущённых клиентов бывает недостаточно. Так, питейное заведение «Nebar» буквально в этом году попало в центр скандала.

Новосибирское УФАС получило жалобы на бар за слоганы на рекламных плакатах с надписью «АХ, УЕДЬ! На новый год выиграй поездку в «Nebar» другого города по программе «все включено» и «Nebar» АПЕРОЛЬ ШПРИЦ по 100 каждый вечер». А на двери здания красовался двусмысленный слоган «Войди в меня».

Фитнес-центр

Об этой рекламе рассказывали в одном из Telegram-каналов – в 2019 году в Новосибирске нашли уничижающую для женщин рекламу местного фитнес-центра. Крупный баннер висел на одной из станции метрополитена. На нём изображена стройная спортсменка рядом с тренажёром, а рядом вопрос: «Твоя девушка выглядит также как я?»

«Интересно: в России есть города, в которых маркетологи считают, что женщина – это собственность мужчины. Этот плакат адресован мужчинам: твоя девушка выглядит иначе? Ты, наверное, какой-то неполноценный, иди и объясни ей, как она должна выглядеть. Добро пожаловать в новосибирское средневековье», – написала девушка в Twitter.

Продажа новогодних ёлок

Большинство реклам, которые делали в прошлом, сегодня посчитались бы неприемлемыми. Чем более старая реклама, тем меньше возмущений она вызывала в своё время. Так, всем надолго запомнилась зимняя реклама из далёкого 2016 года.

В тот год город украшали большие рекламные щиты с девушкой в эротическом костюме: красном коротком платье, белых чулках и новогоднем колпаке. «Сосну в подарок» – говорится на щите, и, конечно, речь о новогодней ёлке. Тогда новосибирская антимонопольная служба запускала опрос на своём сайте о том, насколько непристойна реклама.

Результаты опроса сейчас найти сложно, но, судя по тому, что рекламщики ещё не раз будут обыгрывать название хвойного дерева, ничего пошлого в баннере не нашли.

Секс-шоп

В 2008 году в Новосибирске православный активист Юрий Задоя пожаловался на рекламу местного интим-салона «Казанова». В то время у секс-шопа была совсем пошлая реклама с нарисованным человечком с «бугорком».

Тогда чиновники решили, что ничего неприличного или пошлого таком пиаре нет. А в Новокузнецке аналогичная реклама вообще получила диплом «Бренд года» от местной администрации.