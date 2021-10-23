Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

«Забыли, как сжигали детей?!»: депутат раскритиковал немецкую выставку в центре Новосибирска

Фото «Забыли, как сжигали детей?!»: депутат раскритиковал немецкую выставку в центре Новосибирска
Фото «Забыли, как сжигали детей?!»: депутат раскритиковал немецкую выставку в центре Новосибирска

Фото со страницы Андрея Панфёрова в Facebook

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров заявил, что «безнравственная» выставка, посвящённая истории Берлинской стены, «содержит упрёк в адрес СССР».

Авторам выставки о Берлинской стене в центре Новосибирска необходимо дать достойный ответ. Об этом на своей странице в Facebook заявил депутат новосибирского облсовета Андрей Панфёров.

Пардламентарий отметил, что находится «в полном недоумении и глубоком возмущении» из-за фотовыставки о Берлинской стене, которая размещена у кинотеатра Победа. По его словам, авторы снимков «жалуются на «диктатуру» Советского союза». Панферов подчеркнул, что выставка организована представителями Германии и согласована чиновниками.

«Немцы что, забыли, что у них 27 миллионов (жизней) на совести?! Они забыли, как уничтожали наш народ, сжигали детей и глумились над гражданами нашей великой страны – Советского Союза? Я беспредельно возмущен уровнем цинизма и гнусности», — написал Панфёров.

Депутат подчеркнул, что как «гражданин, изучающий историю своей страны», предлагает дать достойный ответ организаторам – «провести выставку об ужасах фашизма».

Напомним, ранее Андрей Панфёров призвал не наказывать школьников, отдыхавших в чаше Вечного огня в Сквере Славы в Ленинском районе Новосибирска. Он отметил, что в первую очередь необходимо заниматься воспитанием молодёжи.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Павел Тиунов

3

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24619
Совещание Путина по нерабочим дням с 23 октября: прямая трансляция заседания по COVID-19
19855
Появились подробности гибели мужчины и женщины у высотки на Челюскинцев в Новосибирске
13896
В Новосибирске прокурор запросил 3,5 года колонии для экс-чиновника обладминистрации Чиркунова
13040
27 % новосибирцев считают, что нужно инвестировать, чтобы зарабатывать больше
12652
График выплаты пенсий изменится в ноябре 2021 года
11978
Появилось видео падения пары из окна элитного дома на Челюскинцев в Новосибирске
11527
Жителя Новосибирска приговорили к 9,5 годам за убийство сожительницы шнуром от смартфона