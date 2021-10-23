Жители Новосибирска угрожали убийством отцу блогера Давида Манукяна

Фото из Instagram Давида Манукяна

Отец известного блогера Давида Манукяна Ашот Манкуян рассказал об угрозах убийством от жителей Новосибирска. Поводом для конфликта стали проблемы с оформлением в собственность жилья, которое построил Манукян-старший.

Живущий в Новосибирске отец Давида Манукяна — популярного блогера, певца и экс-жениха Ольги Бузовой — рассказал о конфликте с местными жителями. Ашот Манукян пожаловался на угрозы убийством из-за проблем с оформлением квартир в незаконно построенном доме.

Манукян-старший занимался строительным бизнесом. Как сообщает "KП в Новосибирске", мужчина построил общественный коттедж на улице 2-й Прокопьевской. Квартиры-студии в нём были проданы по цене от 600 тысяч рублей. Однако стройку признали незаконной.

По решению суда, трёхэтажный коттедж обязали снести, но служители Фемиды встали на сторону людей. Жильцы до сих пор не могут продать или оформить в собственность спорное жильё. Именно это и провоцирует людей на агрессию к застройщику.

«Мне угрожали, что убьют меня и моего сына, судились со мной, жаловались везде. Я столько всего пережил за эти годы, никому не пожелаю. В итоге пять квартир я выкупил обратно, но часть семей еще остались, хотя я им предлагал отдать квартиру моего сына», — рассказал Манукян журналистам.

Сам мужчина продолжает жить в коттедже на Прокопьвской. По его словам, он часто гостит у сына в Москве, но навсегда уезжать из Новосибирска не планирует.

Напомним, после расставания с певицей Ольгой Бузовой Давид Манукян оказался в списке самых завидных холостяков России. Недавно он опубликовал пост, в котором сообщил, что ищет девушку.