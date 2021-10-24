24 октября потеплеет до +11 градусов в Новосибирске

Фото Сиб.фм
В воскресенье новосибирцев ожидает ветреная и дождливая, но относительно теплая погода.
Синоптики прогнозируют потепление до +11 градусов в Новосибирске. Ночью и в первой половине дня сохранится высокая вероятность выпадения осадков. После 16 часов дожди прекратятся.
Температура воздуха будет колебаться от +6 до + 11 градусов. При этом одеваться необходимо все равно потеплее, поскольку в городе будет бушевать юго-западный ветер. В некоторых местах порывы будут достигать 15 метров в секунду.
Влажность воздуха прогнозируется в среднем районе 75%, давление – около 748 мм ртутного столба.
Напомним, ранее синоптики предсказали в Новосибирске морозный декабрь, более теплый январь и холодный февраль.
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