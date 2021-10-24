53 ребёнка за сутки заболели COVID-19 в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

На утро воскресенья, 24 октября, в Новосибирской области заболели COVID-19 ещё 281 человек, 25 из них – дети.

В Новосибирской области продолжается ухудшение эпидемиологической ситуации из-за COVID-19. Положительный тест на коронавирус получили ещё 281 человек, общее количество заражённых – 68 718, включая 6 429 у несовершеннолетних детей. Об этом сообщает оперштаб на утро 24 октября.

За сутки от коронавируса скончались ещё 13 пациентов, в основном престарелого возраста. Среди них шесть мужчин в возрасте 57 лет, 62 лет, 72 лет, 80 лет, 84 лет и 87 лет, а также семь женщин в возрасте 52 лет, 60 лет, 61 года, 63 лет, 68 лет, 80 лет и 83 лет. С начала пандемии COVID-19 в регионе скончались 3 287 человек.

Критично низкие показатели наблюдаются в темпах выздоровления. За весь период пандемии полностью правились от коронавируса 52 967 пациентов, 45 из них – за минувшие сутки.

Не уменьшается количество пациентов и в инфекционных стационарах. На данный момент в них находятся 3 054 пациента, включая 42 детей. Это люди подтверждённым диагнозом COVID-19 и подозрением на него.

Кроме того, в тяжёлом состоянии в реанимации находятся 310 человек. Ещё 48 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ – у них различная степень поражения лёгких.

Недавно Сиб.фм побывал в «красной зоне» одного из инфекционных стационаров. Прочитать о количестве смертей, процессе лечения и условиях содержания – можно в нашем материале.

Количество сделанных тестов на COVID-19 в регионе: 2 681 631

Число обратившихся за сутки пациентов с симптомами ОРВИ: 4 042.

Напомним, в Новосибирской области из-за сложной эпидемиологической обстановки введена обязательная вакцинация для работников определённых сфер. Кроме того, с 30 октября по 7 ноября в городе могут объявить нерабочие дни.