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Автомобиль Subaru вылетел на тротуар после ДТП на Вокзальной магистрали в Новосибирске

Фото Автомобиль Subaru вылетел на тротуар после ДТП на Вокзальной магистрали в Новосибирске
Фото Автомобиль Subaru вылетел на тротуар после ДТП на Вокзальной магистрали в Новосибирске

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Вечером 23 октября в Новосибирске автомобиль Subaru получил серьёзное повреждение после столкновения сначала с Toyota, а затем с бордюрным камнем.

23 октября в Новосибирске произошло жесткое ДТП, в котором смяло автомобиль Subaru Legacy. Машина вылетела на тротуар на пересечении Вокзальной магистрали и проспекта Димитрова, а после врезалась в поддоны с бордюрным камнем. Об этом рассказали в паблике новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что авария произошла вечером 23 октября. Автомобиль Subaru Legacy столкнулся на Вокзальной магистрали с Toyota Camry, и его отбросило на тротуар. Машина получила двойной удар: сначала от столкновения с Toyota, а затем с паллетами тротуарной плитки.

По информации службы эвакуации, люди получили небольшие травмы, однако обошлось без жертв. На месте работали сотрудники ДПС.

Напомним, ранее в Новосибирске водитель Toyota Camry после ДТП, а после решил избить журналиста, который снимал аварию. Автомобилист подошёл к парню и ударил по лицу, последнего отбросило на спину. Работника СМИ увезли в горбольницу с подозрением на сотрясение мозга. Кроме того, парень написал в полицию заявление на обидчика.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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