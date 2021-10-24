Боец Фёдор Емельяненко за 106 секунд нокаутировал Тимоти Джонсона

Фото Bellator Social (Bellator MMA)

Российский боец Фёдор Емельяненко впервые с 2019 года вышел на ринг и в первом раунде сумел отправить в глухой нокаут своего противника американца Тимоти Джонсона.

В субботу, 23 октября, в Москве прошёл турнир Bellator. Самым зрелищным бой прошёл между российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко и американцем Тимоти Джонсоном. Емельяненко отправил противника в глухой нокаут на 106-й секунде после второго размена ударами, пишут РИА Новости.

Примечательно, что Джонсон занимает вторую строчку рейтинга Bellator среди самых сильных бойцов. А Емельяненко все знают как Последнего императора, который редко появлялся на рингах в России.

Тем не менее, многие переживали насчёт предстоящего боя. Во-первых, из-за большой разницы в возрасте, Джонсону – 36 лет, а Емельяненко – 45 лет. Во-вторых, последний официальный бой российского спортсмена был в 2019 году, три года назад. К тому же, прошлый бой американца прошёл против Валентина Молдавского (члена команды Емельяненко) – российского спортсмена приводили в себя после нокаута целых 25 минут.

И всё-таки Последний император сумел одержать победу над Джонсоном на 106-й секунде, после второго размена ударами. Всё это время зал не стихал и скандировал «Федя!». Нокаутированному потребовалось несколько минут для того, чтобы прийти в себя и подняться на ноги.

Также неизвестно, продолжит ли Емельяненко карьеру после этого боя. Согласно контракту, он может провести ещё один бой в Bellator, однако имеет право завершить карьеру в любой момент.

«Будем разговаривать с президентом лиги Скоттом Кокером. Сейчас хочу домой, к девочкам — с ними и, конечно, с Кокером будем решать», – рассказал Емельяненко.

Напомним, ранее в Новосибирске прошёл турнир по смешанным единоборствам Young Lions в Подземке.