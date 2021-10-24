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Боец Фёдор Емельяненко за 106 секунд нокаутировал Тимоти Джонсона

Фото Боец Фёдор Емельяненко за 106 секунд нокаутировал Тимоти Джонсона
Фото Боец Фёдор Емельяненко за 106 секунд нокаутировал Тимоти Джонсона

Фото Bellator Social (Bellator MMA)

Российский боец Фёдор Емельяненко впервые с 2019 года вышел на ринг и в первом раунде сумел отправить в глухой нокаут своего противника американца Тимоти Джонсона.

В субботу, 23 октября, в Москве прошёл турнир Bellator. Самым зрелищным бой прошёл между российским бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко и американцем Тимоти Джонсоном. Емельяненко отправил противника в глухой нокаут на 106-й секунде после второго размена ударами, пишут РИА Новости.

Примечательно, что Джонсон занимает вторую строчку рейтинга Bellator среди самых сильных бойцов. А Емельяненко все знают как Последнего императора, который редко появлялся на рингах в России.

Тем не менее, многие переживали насчёт предстоящего боя. Во-первых, из-за большой разницы в возрасте, Джонсону – 36 лет, а Емельяненко – 45 лет. Во-вторых, последний официальный бой российского спортсмена был в 2019 году, три года назад. К тому же, прошлый бой американца прошёл против Валентина Молдавского (члена команды Емельяненко) – российского спортсмена приводили в себя после нокаута целых 25 минут.

И всё-таки Последний император сумел одержать победу над Джонсоном на 106-й секунде, после второго размена ударами. Всё это время зал не стихал и скандировал «Федя!». Нокаутированному потребовалось несколько минут для того, чтобы прийти в себя и подняться на ноги.

Также неизвестно, продолжит ли Емельяненко карьеру после этого боя. Согласно контракту, он может провести ещё один бой в Bellator, однако имеет право завершить карьеру в любой момент.

«Будем разговаривать с президентом лиги Скоттом Кокером. Сейчас хочу домой, к девочкам — с ними и, конечно, с Кокером будем решать», – рассказал Емельяненко.

Напомним, ранее в Новосибирске прошёл турнир по смешанным единоборствам Young Lions в Подземке.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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