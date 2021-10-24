Бродячие собаки загрызли козу с козлёнком в селе под Новосибирском

Фото из паблика "Подслушано в Коченево" в соцсети "ВКонтакте"

В селе под Новосибирском бездомные собаки напали на домашний скот.

В Новосибирской области бродячие собаки напали на козу с козлёнком в селе Речник Коченёвского района. Об этом рассказали местные жители в паблике «Подслушано в Коченёво» в социальной сети «ВКонтакте», они также прикрепили снимки тушек животных.

Инцидент произошёл на прошлой неделе, 14 октября. Как рассказали очевидцы, бездомные собаки давно обитают в селе, живут на территории частично заброшенной фермы.

«[Собаки] загрызли мою козу и козлёнка, которые были привязаны в привычном для них месте в 120 метрах от дома. Семья лишилась единственной кормилицы. Собаки также кидаются на проезжающие машины и подходят близко к жилым домам», – рассказал один из местных жителей в паблике.

Мужчина рассказал, что в селе уже работали сотрудники полиции, они осмотрели место и составили протокол. Также житель написал заявление в местную администрацию. Он выразил надежду, что будут приняты все меры по отлову бродячих и опасных животных.

Напомним, ранее в городе Обь Новосибирской области произошло другое нападение бездомного животного. Бродячая собака посреди улицы накинулась на 8-летнюю девочку, которая шла от бабушки.