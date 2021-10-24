Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Финансовая грамотность
Обязательная вакцинация и QR-коды
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

Бродячие собаки загрызли козу с козлёнком в селе под Новосибирском

Фото Бродячие собаки загрызли козу с козлёнком в селе под Новосибирском
Фото Бродячие собаки загрызли козу с козлёнком в селе под Новосибирском

Фото из паблика "Подслушано в Коченево" в соцсети "ВКонтакте"

В селе под Новосибирском бездомные собаки напали на домашний скот.

В Новосибирской области бродячие собаки напали на козу с козлёнком в селе Речник Коченёвского района. Об этом рассказали местные жители в паблике «Подслушано в Коченёво» в социальной сети «ВКонтакте», они также прикрепили снимки тушек животных.

Инцидент произошёл на прошлой неделе, 14 октября. Как рассказали очевидцы, бездомные собаки давно обитают в селе, живут на территории частично заброшенной фермы.

«[Собаки] загрызли мою козу и козлёнка, которые были привязаны в привычном для них месте в 120 метрах от дома. Семья лишилась единственной кормилицы. Собаки также кидаются на проезжающие машины и подходят близко к жилым домам», – рассказал один из местных жителей в паблике.

Мужчина рассказал, что в селе уже работали сотрудники полиции, они осмотрели место и составили протокол. Также житель написал заявление в местную администрацию. Он выразил надежду, что будут приняты все меры по отлову бродячих и опасных животных.

Напомним, ранее в городе Обь Новосибирской области произошло другое нападение бездомного животного. Бродячая собака посреди улицы накинулась на 8-летнюю девочку, которая шла от бабушки.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Ирина Меркель
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

25123
Совещание Путина по нерабочим дням с 23 октября: прямая трансляция заседания по COVID-19
20472
Появились подробности гибели мужчины и женщины у высотки на Челюскинцев в Новосибирске
14242
В Новосибирске прокурор запросил 3,5 года колонии для экс-чиновника обладминистрации Чиркунова
13394
27 % новосибирцев считают, что нужно инвестировать, чтобы зарабатывать больше
13343
График выплаты пенсий изменится в ноябре 2021 года
12593
Появилось видео падения пары из окна элитного дома на Челюскинцев в Новосибирске
11646
Жителя Новосибирска приговорили к 9,5 годам за убийство сожительницы шнуром от смартфона