Директора агрокомпании обвинили в невыплате зарплаты в 700 тысяч рублей рабочим в Новосибирске

Фото с сайта Прокуратуры Новосибирской области

В Новосибирский областной суд направлено дело в отношении директора компании «Сибагротехнопарк».

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу руководителя компании «Сибагротехнопарк», который, по версии следствия, намеренно не платил своим сотрудникам зарплату в 2020 году. Следователи выяснили, что директор имел реальную финансовую возможность рассчитаться с работниками, но предпочел перечислять средства контрагентам по возникшим из договоров обязательствам.

«В результате перед 19 сотрудниками организации образовалась задолженность по заработной плате в размере свыше 700 тысяч рублей», — сообщили в Прокуратуре Новосибирской области.

Дело будет рассматриваться в Новосибирском районном суде.

Напомним, ранее под суд отдали директора «Опытного завода», который почти два года не платил зарплату 51 сотруднику предприятия.