«Формула 1», чемпионат по футболу в Италии и кубок мира по шорт-треку в Китае – спортивные трансляции на Матч-ТВ 24 октября

Фото olympics.com
В это воскресенье, 24 октября», на спортивных трансляциях «Матч ТВ» покажут сразу несколько важных соревнований. Сиб.фм публикует полное расписание программ.
09:00 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. Трансляция из Франции
10:00 Смешанные единоборства. KSW. Мариуш Пудзяновски против Серина Усмана Диа. Трансляция из Польши
11:00 Новости
11:05 Все на Матч! Прямая трансляция
12:40 Новости
12:45 Смешарики
13:30 Близнецы-драконы
15:45 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая трансляция из Китая. Прямая трансляция
16:55 Новости
17:00 Все на Матч! Прямая трансляция
17:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Уфа" — "Рубин" (Казань). Прямая трансляция
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Верона"-"Лацио". Прямая трансляция
22:00 Новости
22:05 Все на Матч! Прямая трансляция
22:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) — "Спартак" (Москва). Прямая трансляция
01:00 После футбола
01:45 Формула-1. Гран-при США. Прямая трансляция
04:00 Все на Матч! Прямая трансляция
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