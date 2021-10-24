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«Формула 1», чемпионат по футболу в Италии и кубок мира по шорт-треку в Китае – спортивные трансляции на Матч-ТВ 24 октября

Фото «Формула 1», чемпионат по футболу в Италии и кубок мира по шорт-треку в Китае – спортивные трансляции на Матч-ТВ 24 октября
Фото «Формула 1», чемпионат по футболу в Италии и кубок мира по шорт-треку в Китае – спортивные трансляции на Матч-ТВ 24 октября

Фото olympics.com

В это воскресенье, 24 октября», на спортивных трансляциях «Матч ТВ» покажут сразу несколько важных соревнований. Сиб.фм публикует полное расписание программ.

09:00 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. Трансляция из Франции

10:00 Смешанные единоборства. KSW. Мариуш Пудзяновски против Серина Усмана Диа. Трансляция из Польши

11:00 Новости

11:05 Все на Матч! Прямая трансляция

12:40 Новости

12:45 Смешарики

13:30 Близнецы-драконы

15:45 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая трансляция из Китая. Прямая трансляция

16:55 Новости

17:00 Все на Матч! Прямая трансляция

17:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Уфа" — "Рубин" (Казань). Прямая трансляция

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Верона"-"Лацио". Прямая трансляция

22:00 Новости

22:05 Все на Матч! Прямая трансляция

22:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) — "Спартак" (Москва). Прямая трансляция

01:00 После футбола

01:45 Формула-1. Гран-при США. Прямая трансляция

04:00 Все на Матч! Прямая трансляция

 

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Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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