График пенсий изменится в ноябре из-за праздников: ПФР уточнил сроки выплат

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В России из-за введения нерабочих дней и праздников обновили график социальных выплат и пенсий.

20 октября президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в России; в отдельных регионах могут принять решение начать нерабочие дни раньше. В связи с этим в стране изменился и график социальных выплат и пенсий в ноябре 2021 года. Прочитать об обновлённых сроках выплат – можно в материале Сиб.фм.

Обновлённый график выплат

Ежегодно ноябрьские пенсии перечисляют заранее, так как месяц начинается сразу с нескольких крупных и длительных праздников. В этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Поэтому многие заволновались, когда в этот период им перечислят деньги – заранее или позже.

Как рассказали в Пенсионном фонде России, в период ковидных ограничений сотрудники ПФР продолжат работу в обычном режиме. При этом в работе клиентских служб могут произойти некоторые изменения. Но если у гражданина есть возможность посетить фонд, он сможет заранее узнать график клиентских служб.

В связи с нерабочими днями выплаты должны прийти на счёт досрочно. Если обычно в ноябре они поступают в первых числах до Дня народного единства, то в этом году они придут ещё раньше. Согласно данным на сайте ПФР, деньги начнут поступать на счёт с 27 октября 2021 года.

Если вы получаете деньги через «Почту России», то здесь будут лишь небольшие изменения в работе. Нерабочие дни графика работ почты не коснуться. Однако 3, 4 и 5 ноября почтовые отделения будут закрыты из-за Дня народного единства.