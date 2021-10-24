Хеллоуин 2021: какого числа в октябре, как избежать несчастий в этот день

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Хэллоуин восходит к истории древних кельтов и напрямую связан со смертью и злыми духами. Рассказываем, какого числа он отмечается и избежать несчастий в этот день.

С недавнего времени в России начали отмечать праздник смерти Хэллоуин. Для многих этот день – повод надеть страшный костюм или пересмотреть одноимённый ужастик. Однако его традиции уходят корнями в древность и с ним связано множество несчастий. Какого числа Хэллоуин и какие несчастия с ним связаны – читайте в материале Сиб.фм.

Какого числа Хэллоуин

Хэллоуин ежегодно отмечается в канун Дня Всех Святых, его история уходит глубоко в древние традиции кельтов. Они считали, что год делится на две равные половины: первый период с мая по октябрь – добрый и светлый, а второй с ноября по апрель – злой, холодный и тёмный.

Поэтому традиционно Хэллоуин или ночь Самайна выпадает на рубеж между этими двумя отрезками – с 31 октября на 1 ноября. К слову, есть и обратная сторона этого события – ночь с 30 апреля на 1 мая называется Вальпургиевой. Считается, что в этот момент добро и свет возвращаются на землю.

Кельты считали, что в ночь Самайна открывается невидимая дверь между миром живых и миром духов. В этот период усопшие родственники могут заглянуть в гости к своими живым потомкам. Однако есть опасность, что вместе с ними может прийти и нечисть, которая приносит опасность и смерть.

Поэтому кельты в ночь Самайна проводили специальные обряды. Они разжигали костры с жрецами-друидами и приносили жертвы языческим богам. Считалось, что для этого нужно надеть на себя звериную шкуру, которая отпугнула бы злых духов.

Как избежать несчастий в Хэллоуин

Из-за того, что Хэллоуин лишь недавно начали отмечать в России, многие не знают его традиций и праздников, которые соблюдали ещё древние кельты. Есть несколько примет, на которые нужно обратить внимание в канун Дня Всех Святых.

В доме нужно зажигать свечи, чтобы в него не проникли злые духи.

Нужно три раза обойти свою квартиру или дом в карнавальном костюме и с горящем факелом, чтобы отпугнуть несчастья от себя и своей семьи.

Если вы увидели в Хэллоуин паука – это к беде.

Чтобы встретиться на улице с настоящей ведьмой и узнать у неё свою судьбу, нужно надеть одежду задом наперёд.

Самая главная традиция в этот праздник, кроме нарядов, – раздача сладостей детям в костюмы. Ребята могут просто попросить конфет или исполнить песню, прочесть стих или показать фокус.

Напомним, в Новосибирске ещё в начале октября начали покупать костюмы на Хэллоуин. Девушки могли купить костюмы ведьм, невест или принцесс, а парни наряды монахов, мафиози или учеников Хогвартса.