Как отдыхаем в ноябре: на кого распространяется Указ Путина о нерабочих днях с 30 октября

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20 октября президент РФ Владимир Путин подписал Указ о введении нерабочих дней в стране.

В документе указано, что с 30 октября по 7 ноября включительно в России устанавливаются нерабочие дни. При этом заработная плата за работниками сохраняется. Такая мера была объявлена после нового всплеска четвёртой волны коронавирусной инфекции.

Из текста Указа следует, что главы регионов могут самостоятельно определить, требует ли санитарно-эпидемиологическая обстановка на их территории введение нерабочих дней раньше срока, отмеченного в документе. Также при необходимости может быть принято решении о продлении выходных дольше 7 ноября.

Указ вступил в силу с дня опубликования, то есть с 20 октября 2021 года.

Известно, что с 23 октября в связи с тяжёлой эпидемиологической обстановкой локдаун начнётся в шести регионах России: Удмуртии, Башкортостане, Татарстане, Пермском крае, Оренбургской, Ивановской и Тюменской областях.

Как ранее писал Сиб.фм, будут ли дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими в Новосибирске, пока неизвестно. Как заявил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, информация об этом появится, как только оперативный штаб примет соответствующее решение.

Напомним, тем временем в Москве нерабочие дни вводятся уже с 28 октября. Такой указ подписал мэр столицы ещё 21 октября, когда Владимир Путин поддержал решение о нерабочих днях в стране.