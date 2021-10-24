«Люди Икс», «Орел и решка» на Архипелаге Базаруто в Мозамбике и Гран-При США 2021 по фигурному катанию: что посмотреть по ТВ 24 октября

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Дождливое воскресенье — отличный повод, чтобы остаться дома, сделать любимый горячий напиток и отдохнуть у телевизора перед началом новом недели. Мы подготовили полную программу популярных телеканалов на воскресенье, 24 октября.

Первый канал

08:15 Здоровье

09:25 Непутевые заметки

10:00 Новости

10:10 Жизнь других

11:10 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:00 Человек с тысячью лиц

15:05 Горячий лед. Гран-при 2021. Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Пары. Произвольная программа. Трансляция из США

16:40 Порезанное кино

17:45 Три аккорда

19:25 Лучше всех!

21:00 Время

22:00 Что? Где? Когда? (Осенняя серия игр)

23:10 Вызов. Первые в космосе

Россия 1

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 "Когда все дома" с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Большая переделка

12:00 Петросян-шоу

14:00 Скалолазка

18:00 Дуэты

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым

01:30 Если бы я тебя любил...

03:20 Храни ее любовь

ТВ Центр

8:00 Психология преступления. Перелетная птица

10:15 Выходные на колесах (Архангельская область)

10:55 Страна чудес (Мурманск)

11:30 События

11:45 Екатерина Воронина

13:50 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:05 Проклятые звезды

15:55 Хроники московского быта (Звездные отцы-одиночки)

16:50 Аркадий Райкин. Королю дозволено все

17:40 Не в деньгах счастье

21:30 Не в деньгах счастье 2

00:20 События

00:35 Не в деньгах счастье 2

01:25 Улики из прошлого. Индийская невеста

04:25 Петровка, 38

04:35 Документальное кино Леонида Млечина (Три смерти в ЦК)

НТВ

08:00 Сегодня. Прямая трансляция

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня. Прямая трансляция

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:50 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Секрет на миллион (Ольга Кормухина)

16:00 Сегодня. Прямая трансляция

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой

20:10 Ты супер!

23:00 Звезды сошлись

00:40 "Херсонес". Международный фестиваль оперы и балета

02:20 Москва. Три вокзала (Песок)

02:51 Москва. Три вокзала (Классика жанра)

03:23 Москва. Три вокзала (Черный ангел)

МАТЧ ТВ

08:05 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Катара

09:00 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. Трансляция из Франции

10:00 Смешанные единоборства. KSW. Мариуш Пудзяновски против Серина Усмана Диа. Трансляция из Польши

11:00 Новости

11:05 Все на Матч! Прямая трансляция

12:40 Новости

12:45 Смешарики

13:30 Близнецы-драконы

15:45 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая трансляция из Китая. Прямая трансляция

16:55 Новости

17:00 Все на Матч! Прямая трансляция

17:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Уфа" — "Рубин" (Казань). Прямая трансляция

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Верона"-"Лацио". Прямая трансляция

22:00 Новости

22:05 Все на Матч! Прямая трансляция

22:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) — "Спартак" (Москва). Прямая трансляция

01:00 После футбола

01:45 Формула-1. Гран-при США. Прямая трансляция

04:00 Все на Матч! Прямая трансляция

Рен ТВ

08:21 Алиса в Зазеркалье

10:26 Дом странных детей Мисс Перегрин

12:58 Люди Икс

14:58 Люди Икс 2

17:32 Люди Икс: Дни минувшего будущего

20:08 Люди Икс: Апокалипсис

23:00 Добров в эфире (279-я серия)

23:55 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко (984-я серия)

00:59 Самые шокирующие гипотезы (1046-я серия)

01:57 Самые шокирующие гипотезы (1050-я серия)

02:45 Самые шокирующие гипотезы (955-я серия)

03:33 Самые шокирующие гипотезы (967-я серия)

04:21 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко (205-я серия)

ТНТ

08:30 СашаТаня (35-я серия)

09:00 Перезагрузка (476-я серия)

09:30 Мама Life (32-я серия)

10:00 Полицейский с Рублевки (Одиссея Игоря Мухича)

11:00 Полицейский с Рублевки (Днюха)

12:00 Полицейский с Рублевки (Тайна Билли Миллигана)

13:00 Полицейский с Рублевки (Седьмое сентября)

14:00 Холоп

16:15 День города

18:10 Реальные пацаны против зомби

20:00 Звезды в Африке (6-я серия)

21:00 Игра (5-я серия)

23:00 Stand Up (191-я серия)

00:00 Ночная смена

01:50 Импровизация (160-я серия)

02:40 Импровизация (161-я серия)

03:30 Comedy Баттл (29-я серия)

04:20 Открытый микрофон (78-я серия)

Пятый канал

08:40 Проверка на прочность (2-я серия)

09:40 Проверка на прочность (3-я серия)

10:40 Проверка на прочность (4-я серия)

11:40 Ветеран (1-я серия)

12:35 Ветеран (2-я серия)

13:30 Ветеран (3-я серия)

14:30 Ветеран (4-я серия)

15:25 Возмездие (1-я серия)

16:30 Возмездие (2-я серия)

17:30 Возмездие (3-я серия)

18:30 Возмездие (4-я серия)

19:30 Возмездие (5-я серия)

20:30 Возмездие (6-я серия)

21:30 Возмездие (7-я серия)

22:30 Возмездие (8-я серия)

23:30 Возмездие (9-я серия)

00:30 Возмездие (10-я серия)

01:30 Проверка на прочность (1-я серия)

02:20 Проверка на прочность (2-я серия)

03:10 Проверка на прочность (3-я серия)

03:55 Проверка на прочность (4-я серия)

Ю

08:15 Папа попал (Семья Чайковских)

10:05 Беременна в 16 (Кристина, г. Раменское, Московская область)

11:20 Беременна в 16 (Виктория, Саратов)

13:00 Беременна в 16 (Каролина, Хабаровск)

14:15 Дорогая, я забил (5-я серия)

15:35 Дорогая, я забил (6-я серия)

17:00 Папа попал (Семья Спивчук)

18:55 Папа попал (Cемья Яценко)

22:00 Дом-2 (86-я серия)

23:00 Дом-2 (87-я серия)

00:00 Дом-2 (88-я серия)

01:05 Мыслить как преступник (Пруд Эллиотта)

02:00 Мыслить как преступник (Зеркальное отражение)

02:45 Мыслить как преступник (Пугало)

03:30 Дюплекс

Пятница

08:30 Мамы Пятницы (6-я серия)

09:00 Орел и решка. Чудеса света (Архипелаг Базаруто, Мозамбик)

10:00 Гастротур (Владивосток)

11:00 Астерикс на Олимпийских играх

13:20 Астерикс и Обеликс в Британии

15:40 Училки в законе (1-я серия)

16:00 Училки в законе (2-я серия)

16:40 Училки в законе (3-я серия)

17:00 Училки в законе (4-я серия)

17:40 Училки в законе (5-я серия)

18:00 Училки в законе (6-я серия)

18:40 Училки в законе (7-я серия)

19:00 Училки в законе (8-я серия)

19:40 Безумная свадьба

21:40 Безумная свадьба 2

23:40 SuperЗять

00:40 SuperЗять

01:20 Пятница News (194-я серия)

01:50 На ножах. Отели (Анапа. Надежда)

02:30 Пятница News (195-я серия)

03:00 Орел и решка. Россия (Алтай)

03:40 Орел и решка. Россия (Пермский край)

04:30 Пятница News (195-я серия)