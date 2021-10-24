«Люди Икс», «Орел и решка» на Архипелаге Базаруто в Мозамбике и Гран-При США 2021 по фигурному катанию: что посмотреть по ТВ 24 октября

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Дождливое воскресенье — отличный повод, чтобы остаться дома, сделать любимый горячий напиток и отдохнуть у телевизора перед началом новом недели. Мы подготовили полную программу популярных телеканалов на воскресенье, 24 октября.
08:15 Здоровье
09:25 Непутевые заметки
10:00 Новости
10:10 Жизнь других
11:10 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:00 Человек с тысячью лиц
15:05 Горячий лед. Гран-при 2021. Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа. Пары. Произвольная программа. Трансляция из США
16:40 Порезанное кино
17:45 Три аккорда
19:25 Лучше всех!
21:00 Время
22:00 Что? Где? Когда? (Осенняя серия игр)
23:10 Вызов. Первые в космосе
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 "Когда все дома" с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Большая переделка
12:00 Петросян-шоу
14:00 Скалолазка
18:00 Дуэты
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым
01:30 Если бы я тебя любил...
03:20 Храни ее любовь
8:00 Психология преступления. Перелетная птица
10:15 Выходные на колесах (Архангельская область)
10:55 Страна чудес (Мурманск)
11:30 События
11:45 Екатерина Воронина
13:50 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:05 Проклятые звезды
15:55 Хроники московского быта (Звездные отцы-одиночки)
16:50 Аркадий Райкин. Королю дозволено все
17:40 Не в деньгах счастье
21:30 Не в деньгах счастье 2
00:20 События
00:35 Не в деньгах счастье 2
01:25 Улики из прошлого. Индийская невеста
04:25 Петровка, 38
04:35 Документальное кино Леонида Млечина (Три смерти в ЦК)
08:00 Сегодня. Прямая трансляция
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня. Прямая трансляция
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:50 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Секрет на миллион (Ольга Кормухина)
16:00 Сегодня. Прямая трансляция
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 Итоги недели с Ирадой Зейналовой
20:10 Ты супер!
23:00 Звезды сошлись
00:40 "Херсонес". Международный фестиваль оперы и балета
02:20 Москва. Три вокзала (Песок)
02:51 Москва. Три вокзала (Классика жанра)
03:23 Москва. Три вокзала (Черный ангел)
08:05 Плавание. Кубок мира. Трансляция из Катара
09:00 Велоспорт. Трек. Чемпионат мира. Трансляция из Франции
10:00 Смешанные единоборства. KSW. Мариуш Пудзяновски против Серина Усмана Диа. Трансляция из Польши
11:00 Новости
11:05 Все на Матч! Прямая трансляция
12:40 Новости
12:45 Смешарики
13:30 Близнецы-драконы
15:45 Шорт-трек. Кубок мира. Прямая трансляция из Китая. Прямая трансляция
16:55 Новости
17:00 Все на Матч! Прямая трансляция
17:55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Уфа" — "Рубин" (Казань). Прямая трансляция
19:55 Футбол. Чемпионат Италии. "Верона"-"Лацио". Прямая трансляция
22:00 Новости
22:05 Все на Матч! Прямая трансляция
22:30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. "Зенит" (Санкт-Петербург) — "Спартак" (Москва). Прямая трансляция
01:00 После футбола
01:45 Формула-1. Гран-при США. Прямая трансляция
04:00 Все на Матч! Прямая трансляция
08:21 Алиса в Зазеркалье
10:26 Дом странных детей Мисс Перегрин
12:58 Люди Икс
14:58 Люди Икс 2
17:32 Люди Икс: Дни минувшего будущего
20:08 Люди Икс: Апокалипсис
23:00 Добров в эфире (279-я серия)
23:55 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко (984-я серия)
00:59 Самые шокирующие гипотезы (1046-я серия)
01:57 Самые шокирующие гипотезы (1050-я серия)
02:45 Самые шокирующие гипотезы (955-я серия)
03:33 Самые шокирующие гипотезы (967-я серия)
04:21 "Территория заблуждений" с Игорем Прокопенко (205-я серия)
08:30 СашаТаня (35-я серия)
09:00 Перезагрузка (476-я серия)
09:30 Мама Life (32-я серия)
10:00 Полицейский с Рублевки (Одиссея Игоря Мухича)
11:00 Полицейский с Рублевки (Днюха)
12:00 Полицейский с Рублевки (Тайна Билли Миллигана)
13:00 Полицейский с Рублевки (Седьмое сентября)
14:00 Холоп
16:15 День города
18:10 Реальные пацаны против зомби
20:00 Звезды в Африке (6-я серия)
21:00 Игра (5-я серия)
23:00 Stand Up (191-я серия)
00:00 Ночная смена
01:50 Импровизация (160-я серия)
02:40 Импровизация (161-я серия)
03:30 Comedy Баттл (29-я серия)
04:20 Открытый микрофон (78-я серия)
08:40 Проверка на прочность (2-я серия)
09:40 Проверка на прочность (3-я серия)
10:40 Проверка на прочность (4-я серия)
11:40 Ветеран (1-я серия)
12:35 Ветеран (2-я серия)
13:30 Ветеран (3-я серия)
14:30 Ветеран (4-я серия)
15:25 Возмездие (1-я серия)
16:30 Возмездие (2-я серия)
17:30 Возмездие (3-я серия)
18:30 Возмездие (4-я серия)
19:30 Возмездие (5-я серия)
20:30 Возмездие (6-я серия)
21:30 Возмездие (7-я серия)
22:30 Возмездие (8-я серия)
23:30 Возмездие (9-я серия)
00:30 Возмездие (10-я серия)
01:30 Проверка на прочность (1-я серия)
02:20 Проверка на прочность (2-я серия)
03:10 Проверка на прочность (3-я серия)
03:55 Проверка на прочность (4-я серия)
08:15 Папа попал (Семья Чайковских)
10:05 Беременна в 16 (Кристина, г. Раменское, Московская область)
11:20 Беременна в 16 (Виктория, Саратов)
13:00 Беременна в 16 (Каролина, Хабаровск)
14:15 Дорогая, я забил (5-я серия)
15:35 Дорогая, я забил (6-я серия)
17:00 Папа попал (Семья Спивчук)
18:55 Папа попал (Cемья Яценко)
22:00 Дом-2 (86-я серия)
23:00 Дом-2 (87-я серия)
00:00 Дом-2 (88-я серия)
01:05 Мыслить как преступник (Пруд Эллиотта)
02:00 Мыслить как преступник (Зеркальное отражение)
02:45 Мыслить как преступник (Пугало)
03:30 Дюплекс
08:30 Мамы Пятницы (6-я серия)
09:00 Орел и решка. Чудеса света (Архипелаг Базаруто, Мозамбик)
10:00 Гастротур (Владивосток)
11:00 Астерикс на Олимпийских играх
13:20 Астерикс и Обеликс в Британии
15:40 Училки в законе (1-я серия)
16:00 Училки в законе (2-я серия)
16:40 Училки в законе (3-я серия)
17:00 Училки в законе (4-я серия)
17:40 Училки в законе (5-я серия)
18:00 Училки в законе (6-я серия)
18:40 Училки в законе (7-я серия)
19:00 Училки в законе (8-я серия)
19:40 Безумная свадьба
21:40 Безумная свадьба 2
23:40 SuperЗять
00:40 SuperЗять
01:20 Пятница News (194-я серия)
01:50 На ножах. Отели (Анапа. Надежда)
02:30 Пятница News (195-я серия)
03:00 Орел и решка. Россия (Алтай)
03:40 Орел и решка. Россия (Пермский край)
04:30 Пятница News (195-я серия)
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