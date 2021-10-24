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Пилот самолета вылечил пассажирку из Новосибирска от аэрофобии с помощью записки

Фото Пилот самолета вылечил пассажирку из Новосибирска от аэрофобии с помощью записки
Фото Пилот самолета вылечил пассажирку из Новосибирска от аэрофобии с помощью записки

Фото pixabay.com

Жительницу Новосибирска Юлию Колосову успокоил пилот самолёта с помощью короткой записки. Девушка боялась летать и это заметил экипаж самолёта, а после одна из стюардесс передала ей сообщение лично от пилота.

Юлия Колосова всегда боялась летать и предпочитала путешествовать наземным транспортом. Но в октябре подруги уговорили её на полёт в Санкт-Петербург. Добралась до аэропорта девушка спокойно, однако её начали преследовать странные знаки – например, её посадочный талон неаккуратно оторвали и на нём не было видно фамилию пассажира. Девушку едва не высадили из самолёта.

Беспокоилась Юлия и в самолёте, однако весь полёт её подбадривала стюардесса рейса 6541 Санкт-Петербург-Новосибирск. А после она передала беспокойной пассажирке небольшую записку от командира.

«Милая девушка, не бойтесь и не переживайте. Через 20 минут мы начнем снижение. Мы постараемся приземлиться максимально аккуратно. КВС», – написал на кусочке тетрадного листа командир воздушного судна.

Больше Юлия не боится летать, она сохранила записку пилота и планирует путешествовать самолётом в другие города и страны, рассказали в КП-Hовосибирск.

Напомним, ранее в небе над Новосибирском возникли таинственные круги от самолётов, которые взволновали местных жителей. Люди начали строить теории заговора, они считают, что таким образом их травят: отсюда и третья волна коронавируса, и вспышки химического пневмонита.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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