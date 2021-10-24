Под Новосибирском грабители разбили кувалдой банкомат

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В Новосибирской области грабители попытались вытащить деньги из банкомата, разбив его кувалдой. Однако аппарат так сильно смяли, что не смогли достать из него деньги.

В городе Обь Новосибирской области двое неизвестных мужчин с кувалдой ворвались в офис отделения Сбербанка. Грабители несколько раз ударили по банкомату, но так сильно его смяли, что не смогли достать оттуда деньги. Вскоре подозреваемых задержали полицейские.

Инцидент произошёл в ночь с 28 и 29 сентября этого года. Двое мужчин в чёрных шапках с прорезями на глазах ворвались в офис банка на улице Максима Горького в Оби. Вооружены грабители были мощной кувалдой, которой они ударили по банкомату. Однако преступление завершилось неудачно – мужчина так сильно разворотили банкомат, что они не смогли достать деньги.

Преступникам пришлось скрыться с места с пустыми руками. Однако их неудачный грабёж зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи было видно, как мужчины сели в «Жигули» и уехали, пишет HГC.

Вскоре личности подозреваемых смогли установить в полиции. Оказалось, что неудавшиеся грабители – 24-летний и 34-летний жители Оби. При обыске автомобиля, полицейские нашли орудие преступления.

В их отношении возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная организованной группой). Мужчинам за неудавшееся ограбление грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. 24-летнего парня суд отправил под домашний арест, а 34-летнего мужчину арестовали, он находится в изоляторе временного содержания.

Информацию о попытке похищения денежных средств подтвердили в пресс-службе ПАО «Сбербанк».

«Действия злoумышленников сразу же были зафиксированы службами мониторинга банка, незамедлительно вызвана ГБР. Денежные средства похищены не были. Банк оказывает содействие правоохранительным органам, в интересах следствия подробности не разглашаются», – сообщили в банке.

Напомним, более удачное ограбление в Новосибирске было с мужчиной в медицинской маске и солнечных очках. Он смог украсть из банка 350 тысяч рублей, полиция возбудила уголовное дело по данному факту. Личность мужчины устанавливается.