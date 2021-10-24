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Авто общество

Подросток угнал автомобиль «ГАЗ» 70-летнего пенсионера под Новосибирском

Фото Подросток угнал автомобиль «ГАЗ» 70-летнего пенсионера под Новосибирском
Фото Подросток угнал автомобиль «ГАЗ» 70-летнего пенсионера под Новосибирском

Фото pixabay.com

В Новосибирской области 17-летний подросток угнал автомобиль у пенсионера, но через несколько метров врезался в бордюр и скрылся с места аварии.

В четверг, 21 октября, 70-летний житель Бердска Новосибирской области сообщил в полицию об угоне автомобиля «ГАЗ». Его машину пустой нашли неподалёку от места парковки, угонщиком оказался 17-летний парень. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Угон произошёл ночью 21 октября. Как выяснили сотрудники полиции, 17-летний подросток проник в кабину машину, соединил провода зажигания и завёл двигатель. Однако молодой парень смог проехать лишь несколько метров – он не справился с управлением и наехал на бордюр. С места аварии подросток тут же скрылся.

Вскоре юного угонщика удалось задержать. Им оказался несовершеннолетний житель Бердска. Ранее к уголовное ответственности парень не привлекался.

Сообщается, что сумма ущерба составила 50 тысяч рублей. По факту угона автомобиля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Подростку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, ранее в Новосибирске пьяный мужчина угнал такси у парка «Берёзовая роща».

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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