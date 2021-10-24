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Полиция начала проверку после удара током 10-летнего школьника под Новосибирском

Фото Полиция начала проверку после удара током 10-летнего школьника под Новосибирском
Фото Полиция начала проверку после удара током 10-летнего школьника под Новосибирском

Фото из паблика "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Под Новосибирском 10-летний мальчик получил мощный удар током на трансформаторной будке.

Вечером 21 октября в Мошковскую ЦРБ Новосибирской области попал 10-летний школьник с ожогами и разбитыми коленями. В полиции начали проверку по данному инциденту.

Напомним, информация о травмировании ребёнка появилась в паблике «Инцидент Новосибирск». Сообщалось, что шестиклассник получил мощный удар током, когда оказался на трансформаторной будке.

Позже появилась сообщалось, что вечером он с другом гулял у магазина «Мария-Ра» на Коммунистической, 84 в посёлке Станционно-Oяшинский. В этот момент на него набросились незнакомые подростки. Они забрались на трансформаторную будку, а 10-летний мальчик случайно взялся за провода – его ударило током и отбросило.

Однако в полиции выяснили, что травмы он получил именно от удара током. У школьника обнаружили ожоги различной степени, на руках, груди, животе. В общей сложности обожжено около 15% тела.

Как выяснили журналисты HГC, ребёнок не стоит на учёте в ПДН. Полиция начала проверку по факту травмирования мальчика.

Сам мальчик сейчас находится в больнице в критическом состоянии. Его готовят к операции.

Напомним, ранее в Новосибирске 30-летний мужчина погиб от удара током в сауне в гостинице «Император». Ранее эта гостиница уже всплывала в СМИ, когда в ней произошёл крупный пожар. Сиб.фм выяснил, что известно о владельце заведения, а также, какие ещё ЧП происходили в его карьере.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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