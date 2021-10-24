Рыбак утонул на глазах у друга в озере под Новосибирском

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21 октября в Новосибирской области на рыбалке утонул мужчина, который запутался в сетях.

В четверг, 21 октября, на рыбалке погиб житель города Черепаново Новосибирской области. Трагедия произошла на озере вблизи села Мереть Сузунского района. Известно, что на рыбалке с погибшим был его друг, который ничего не смог сделать.

Сообщается, что мужчина со своим другом приехал на рыбалку на озеро. Он сам выплыл на середину водоёма, чтобы расставить сети, а его друг остался на берегу. В этот момент лодка неожиданно перевернулась, а рыбак начал тонуть – он запутался в сетях и ушёл под воду, пишет КП-Hовосибирск.

Его друг в тот момент никак не мог помочь – рыбак заплыл слишком далеко, а второй лодки не было. Мужчине осталось только сообщить о произошедшем в полицию. Утонувшего рыбака вытащили на берег с помощью местных жителей.

В пресс-службе СУ СК России по региону факт смерти рыбака на озере подтвердили, а также сообщили, что на данный момент проводится проверка всех обстоятельств трагедии.

Напомним, ранее в Новосибирской области объявили о пропаже двух рыбаков: отца и сына. Спустя сутки их нашли мёртвыми в Оби, официальная причина смерти – лопнувшая лодка и непогода. Сиб.фм поговорил с родными погибших и выяснил детали трагедии.