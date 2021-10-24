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Школьника ударило током на трансформаторной будке под Новосибирском

Фото Школьника ударило током на трансформаторной будке под Новосибирском
Фото Школьника ударило током на трансформаторной будке под Новосибирском

Фото Сиб.фм

10-летний ребёнок получил сильнейший удар током, оказавшись на трансформаторной будке в Новосибирской области.

Медики готовятся оперировать школьника, которого ударило током. Инцидент произошёл 21 октября в поселке Станционно-Ояшинском в Мошковском районе. Об этом сообщила подписчица группы «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

По ее словам, группа подростков забралась на трансформаторную будку. 10-летний мальчик взялся за провода, его ударило током и отбросило.

«Тело обожжено на 50%, руки предположительно на 20%, органы на 43% поражены током», — сообщила пользовательница.

В настоящее время ребенок находится в Мошковской центральной районной больнице. Мальчик находится в критически-тяжелом состоянии, его готовят к операции.

Напомним, водителя экскаватора, который нагреб земляной вал под линией электропередач, из-за чего от удара током погиб ребёнок, приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении.

 

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Автор:
Павел Тиунов

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