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«Спутник Лайт» от штамма «дельта»: учёные дали реальную оценку эффективности вакцины

Фото «Спутник Лайт» от штамма «дельта»: учёные дали реальную оценку эффективности вакцины
Фото «Спутник Лайт» от штамма «дельта»: учёные дали реальную оценку эффективности вакцины

Фото Густаво Зырянова

Центр имени Гамалеи заявил о высокой эффективности вакцины «Спутник Лайт» против штамма «Дельта».

Такие выводы учёные сделали на основе анализа московских регистров иммунизации и заболеваемости COVID-19.

По результатам тестирования, в начале лета 2021 года было установлено 46% серопозитивных пациентов. Сотрудники Центра Гамалеи уверены, что одноразовые вакцины- будущее, которое упростит проведение массовой вакцинации.

Степень эффективность препарата определялись с помощью просчета доли случаев коронавируса среди пациентов сделавших одну прививку и непривитых в июле. Результаты указали на высокую эффективность вакцинации первым компонентом «Спутника V» против «Дельта»-штамма среди пациентов молодого и среднего возраста.

Фото «Спутник Лайт» от штамма «дельта»: учёные дали реальную оценку эффективности вакцины 2

Эффективность «Спутника Лайт» среди пациентов в возрасте от 18 до 29 лет против «Дельты» — 88, 61%. Среди пациентов в возрасте от 18 до 59 лет — 75, 28%, а для людей старше 18 лет — 69, 85%.

Специалисты выяснили, что вакцинация одним компонентом «Спутника V» против средней и тяжелой форм COVID-19 имеет еще более высокую результативность. Все это говорит о пользе одноразовой вакцинации «Спутником V» против «дельта»-штамма, по сравнению с другими вакцинами из двух доз.

Ранее, Сиб.фм. писал о новом штамме коронавируса в России. В Новосибирской области обновился суточный рекорд по заболеваемости коронавирусом, а также почему вирус стал распространяться в три раза быстрее.

 

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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