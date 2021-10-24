«Спутник Лайт» от штамма «дельта»: учёные дали реальную оценку эффективности вакцины

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Центр имени Гамалеи заявил о высокой эффективности вакцины «Спутник Лайт» против штамма «Дельта».

Такие выводы учёные сделали на основе анализа московских регистров иммунизации и заболеваемости COVID-19.

По результатам тестирования, в начале лета 2021 года было установлено 46% серопозитивных пациентов. Сотрудники Центра Гамалеи уверены, что одноразовые вакцины- будущее, которое упростит проведение массовой вакцинации.

Степень эффективность препарата определялись с помощью просчета доли случаев коронавируса среди пациентов сделавших одну прививку и непривитых в июле. Результаты указали на высокую эффективность вакцинации первым компонентом «Спутника V» против «Дельта»-штамма среди пациентов молодого и среднего возраста.

Эффективность «Спутника Лайт» среди пациентов в возрасте от 18 до 29 лет против «Дельты» — 88, 61%. Среди пациентов в возрасте от 18 до 59 лет — 75, 28%, а для людей старше 18 лет — 69, 85%.

Специалисты выяснили, что вакцинация одним компонентом «Спутника V» против средней и тяжелой форм COVID-19 имеет еще более высокую результативность. Все это говорит о пользе одноразовой вакцинации «Спутником V» против «дельта»-штамма, по сравнению с другими вакцинами из двух доз.

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