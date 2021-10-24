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Указатель на несуществующий сквер появился в переходе на доме Ленина в Новосибирске

Фото Указатель на несуществующий сквер появился в переходе на доме Ленина в Новосибирске
Фото Указатель на несуществующий сквер появился в переходе на доме Ленина в Новосибирске

Фото Facebook

В Новосибирске продолжается обустройство нового перехода на доме Ленина, накануне в нём повесили указательные таблички с несуществующим сквером.

В переходе у дома Ленина в Новосибирске появились указатели – судя по ним в городе появился новый Краеведческий сквер. Фотографию таблички выложила на личной странице в Facebook сибирячка Юлия Щеткова.

«Новосибирск – город скверов. Но самый главный в нём сквер, конечно, Краеведческий. Днем там собираются действующие краеведы, сверяют карты и травят байки, а по ночам бродят души тех краеведов, что уже никогда не смогут оторвать руки товарищам, развешивающим под землей диковинные указатели», – написала Юлия Щеткова на страничке.

Конечно, в указателе имеется в виду Краеведческий музей. В комментариях подписчики Юлии выразили недоумение такой оплошностью. При этом часть комментаторов – известные личности города.

«Какой скверный переход», – написал замминистра культуры Новосибирской области Григорий Милогулов.

«Где это у нас краеведы пьют?» – спросил известный краевед из Новосибирска Константин Голодяев.

«Главный сквер Новосибирска – бесхозяйственность руководства», – отметила новосибирская художница Екатерина Скабардина.

Другие отметили, что в переходе также долго висел указатель на книжный магазин «КапиталЪ», который несколько месяцев назад переехал в другое место.

Напомним, в Новосибирске продолжается строительство станции метро «Спортивная», подземно-надземный переход планируют сдать до конца 2021 года.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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