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общество

В лесах Новосибирской области отстреляют лисиц и барсуков из-за болезней

Фото В лесах Новосибирской области отстреляют лисиц и барсуков из-за болезней
Фото В лесах Новосибирской области отстреляют лисиц и барсуков из-за болезней

Фото pixabay.com

Минприроды Новосибирской области разрешило массовый отстрел лисиц и барсуков из-за распространения опасных болезней.

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области сделало новый приказ «О регулировании численности охотничьих ресурсов». Согласно документу, дано разрешение на отстрел 34 животных пяти видов из-за болезней.

Речь идёт о массовом расстреле животных в Доволенском районе Новосибирской области. Регулирование численности обитателей леса связано с угрозой распространение болезней, а также угроза здоровью граждан и хозяйству.

В частности, есть угроза трихинеллеза – заболевания, которое вызывают паразиты. У человека он проявляется через лихорадку, отеки лица, кожными сыпями, эозинофилией крови и так далее.

Как следует из документа, разрешено отстрелить 34 особи пяти видов животных. Среди них больше всего лисиц – 18 особей. На втором месте находятся барсуки – разрешено застрелить 11 животных. Разрешено убить по две особи енотовидной собаки и лесной курицы, а также одного колонка.

Приказ будет действовать до конца октября 2022 года.

Напомним, ранее в Новосибирске приговорили к расстрелу медведя-убийцу, который задрал корову в одном из сёл. Однако охотники не смогли убить огромного медведя — животное успело скрыться в тайге.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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