В Новосибирске подъезды элитных ЖК украшают камины и библиотеки

Фото «Сибирь Девелопмент»

Парадные элитных жилых комплексов в Новосибирске поражают воображение: здесь можно увидеть полотна с изображением Эдема, настоящие камины, целые библиотеки и дорогостоящий интерьер.

В Новосибирске парадные элитных жилых комплексов – как отдельный вид искусства. Подъезды поражают своими роскошью, уютом и чистотой. Застройщики размещают здесь огромные полотна, элегантные люстры, камины и даже целых библиотеки.

Например, холл в элитном ЖК на Советской от застройщика Prime House можно сравнить с холлом в европейских бутик-отелях. При обустройстве парадной использовали редкие и дорогие материалы, вроде португальского известняка, латуни и белого иранского травертина (хрупкая горная порода). В парадной жители комплекса могут отдохнуть в лаундж-зоне с креслами и диваном, а также полюбоваться на роскошную люстру, сделанную в Италии.

Подъезды в высотках ЖК «Флотилия» также отличаются оригинальным и дорогостоящим дизайном. Внутри размещены большие полотна картин с великими русскими адмиралами, который ещё и имеют подсветку из фрески. На своём сайте застройщик написал, что в парадной «каждая деталь – тонкая нота гимна морской славы России».

В жилой комплекс «Бульварный переулок» на улице Тимирязевской пройти можно только в бахилах. Каменные дорожки в парадной моют с шампунем, а само место оформлено под библиотеку. Внутри кожаная мебель, стеллажи с книгами и даже камин.

При подъезде к ЖК «Эдем» на Богдана Хмельницкого можно увидеть металлическую вывеску с надписью, что это «жилой комплекс класса DeLuxe». В фойе здесь висят картины на божественную тематику – полотна с купидонами или зарисовки райского сада Эдем, пишет HГC.