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В Новосибирске полиция арестовала преступную группу за похищение людей

Фото В Новосибирске полиция арестовала преступную группу за похищение людей
Фото В Новосибирске полиция арестовала преступную группу за похищение людей

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Полиция арестовала троих жителей Новосибирска за похищение людей и вымогательство денег.

В Новосибирске по решению суда арестовали трёх участников преступной группы, которая похищала людей и вымогала у них деньги. На данный момент полиция разыскивает остальных участников преступления.

Инцидент произошёл вечером 4 февраля 2020 года. В этот день банда напала на троих новосибирцев и удерживали в гостинице «Пятница» на улице Кирова. Здесь они сняли номер, в котором несколько часов избивали людей, требовали с них деньги и дорогие автомобили.

По итогу они смогли заставить одного из похищенных подписать фиктивный договор купли-продажи автомобиля BMW X5 за полмиллиона рублей. У второго мужчины забрали BMW X6 за 1,1 млн рублей и комплекс колёс с литыми дисками за 70 тысяч. Как пишет HГC, общий ущерб составил 1,6 млн рублей.

В отношении похитителей возбуждено уголовное дело по нескольким статьям: ч. 2 ст. 126 (Похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений) и по ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство, совершенное группой лиц с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Полиция смогла установить и задержать трёх участников банды, ими оказались мужчины в возрасте 36, 33 и 24 лет. Ранее они были судимы за целый букет преступлений: мошенничество, вымогательство, разбой, грабёж, похищение людей, незаконное хранение оружия и умышленное причинение вреда здоровью.

На данный момент полицейские разыскивают других причастных к преступлению. Кроме того, проверяется, были ли причастны мужчины к иным преступлениям.

Напомним, ранее в Новосибирске двух молодых людей задержали по делу о похищении людей в стиле 90-х.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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