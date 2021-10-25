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В Новосибирске горит склад автомобильных покрышек на площади 600 квадратных метров

Фото В Новосибирске горит склад автомобильных покрышек на площади 600 квадратных метров
Фото В Новосибирске горит склад автомобильных покрышек на площади 600 квадратных метров

Фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области

25 октября в Новосибирске произошёл крупный пожар на площади 600 квадратных метров на предприятии по переработке шин.

В понедельник, 25 октября, в промзоне Ленинского района Новосибирска начался пожар на предприятии по переработке автомобильных шин. На месте работают пожарные. Об этом рассказали в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото В Новосибирске горит склад автомобильных покрышек на площади 600 квадратных метров 2

Возгорание произошло на предприятии по адресу улица 2-я Станционная на левом берегу. В комментариях новосибирцы отмечают, что чёрный дым от пожара видно практически со всех уголков города, даже с окраин.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на предприятии загорелись покрышки на открытой территории. На месте уже работают пожарные, сообщений о пострадавших не поступало.

Фото В Новосибирске горит склад автомобильных покрышек на площади 600 квадратных метров 3

«В настоящий момент усиленная группировка пожарных осуществляет ликвидацию пожара на предварительной площади 600 квадратных метров. По оперативной информации, существует угроза распространения огня на ближайшие складские помещения», – рассказали в МЧС.

Напомним, 22 октября в Новосибирске произошёл крупный пожар в трёхэтажном складском здании в Заельцовском районе.

 

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Автор:
Ирина Меркель
журналист

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