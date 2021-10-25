Чудище с огненными глазами: как сделать страшную тыкву на Хеллоуин своими руками

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Праздник Хеллоуин отмечается ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября, накануне католического Дня всех святых. Яркие плоды тыквы – главные символы Хеллоуина. Инструкция, как сделать из обычной тыквы «светильник Джека» к празднику нечисти, – в материале Сиб.фм.

Тыква – это не только пузатая карета для Золушки. Родиной тыквы считается Мексика. В мире существует более 800 сортов тыквы, а крупные плоды достигают веса до 600 кг.

Считается, что огонь и «злые лица» тыкв отпугивают злых духов в ночь на 1 ноября.

Тыква на Хеллоуин называется «светильник Джека». По преданию хитрый кузнец Джек надул сатану и поймал его в ловушку. В обмен на свободу сатана пообещал Джеку не отправлять его в ад после смерти. Так, после смерти Джек не смог попасть ни в рай, ни в ад, а дьявол бросил ему кусочек угля из адского пламени, чтобы тот смог освещать себе дорогу. Джек положил уголёк в тыкву и с тех пор бродит по свету как неприкаянная душа.

Рецепт приготовления «светильника Джека» из тыквы от блогера Kinda-cook

Понадобятся: тыква, нож, ложка, свеча или светильник на батарейках.

Нарисовать на поверхности тыквы маркером рожицу, которую вы бы хотели вырезать: глаза, нос и рот. Кроме того, нужно очертить круг вокруг черешка, по контуру которого будет вырезаться крышечка. Размер этого круга должен быть таким, чтобы вы могли туда всунуть руку или хотя бы инструмент (не забываем о свечке).

Фото liveJournal/Kinda-cook

В первую очередь вырезаем крышечку сверху, протыкая ножом тыкву до середины. Вы почувствуете, как нож проваливается на моменте, когда вы достигли сердцевины с семечками. Глубже протыкать не нужно. Так двигаемся вдоль всей начерченной линии, пока не вырежем крышечку. Рекомендую нож держать чуть под углом к центру тыквы, так крышечка впоследствии не будет проваливаться, потому что срез будет конусный, сужающийся к центру.

Вынимаем крышку и начинаем вычищать тыкву из середины. Сначала вытащите мягкую «ватную» часть с семечками. Удобнее всего вырезать мякоть специальным ножом для вырезания шариков из дыни.

Теперь, кода стенки тыквы уже не такие толстые, можно приступить к вырезанию рожицы. Вставляете нож и короткими движениями двигаете по контуру нарисованных глаз, носа и рта. Ну и в последнюю очередь вставляете в тыкву горящую свечу или светильник, закрываете «крышкой».

В России Хеллоуин появился в 90-х годах прошлого века и заработал неоднозначную репутацию. В православной церкви День всех святых празднуют летом в следующее воскресенье после Троицы. Хеллоуин – это, наоборот, праздник нечисти.

Каждый год перед Хеллоуином в заведениях Новосибирска появляются устрашающие тыквы.

Часть горожан устраивают карнавал, одеваясь в костюмы и гримируя лица под вампиров, ведьм и другую нечисть, порой невзирая на ковидные ограничения.

Насколько активизируется продажа тыкв в Новосибирске накануне Хеллоуина, корреспондентам Сиб.фм рассказали торговцы на Центральном рынке города.

Напомним, как в октябре 2020 года новосибирцы отмечали заморский праздник в разгар пандемии коронавируса.