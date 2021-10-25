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Два школьника 9 и 12 лет пропали в Кировском районе Новосибирска

Фото Два школьника 9 и 12 лет пропали в Кировском районе Новосибирска
Фото Два школьника 9 и 12 лет пропали в Кировском районе Новосибирска

Фото из группы «ЛизаАлерт Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте», коллаж Сиб.фм

В Новосибирске разыскиваются два мальчика 9 и 12 лет. В минувшее воскресенье, 24 октября, они вышли из дома в Кировском районе и не вернулись.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Новосибирске разыскивает пропавших 24 октября 12-летнего Артёма Романенко и 9-летнего Артёма Самолётова. Школьники вышли из дома в Кировском районе и не вернулись.

Приметы старшего ребёнка: рост 164 см, плотное телосложение, зелёные глаза, тёмно-русые длинные волосы. Одет был в бежевую кофту, зелёную шапку, чёрные кроссовки, штаны и куртку.

Младший пропавший пониже — рост 140 см, телосложение имеет худощавое, волосы светло-русые, а глаза голубые. Одет был в тёмно-синюю ветровку, такого же цвета штаны, серую водолазку и белые кроссовки.

Информацию о детях в «ЛизаАлерт» просят сообщать по одному из следующих телефонов: 8 (800) 700 54 52 или 112.

Напомним, в начале месяца в Новосибирске пропал 20-летний студент Антон Иваненков. 8 октября он вышел из дома в Первомайском районе и не вернулся. Поиски молодого человека продолжаются. Узнать информацию о нём можно в материале Сиб.фм по ссылке.

 

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Автор:
Юлия Кротова
журналист

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