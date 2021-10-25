Фермеры пошли в школу: стартовал четвёртый поток образовательного проекта «Школа фермера» от Россельхозбанка

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21 октября в Новосибирском государственном аграрном университете был дан старт четвёртому этапу общероссийского проекта «Школа фермера». Эта масштабная образовательная программа Россельхозбанка направлена на подготовку профессиональных кадров для сельского хозяйства. Она объединяет возможности Министерства сельского хозяйства РФ, регионов, агровузов, крупного бизнеса и самих фермеров.

Слушатели этих курсов получают серьёзную теоретическую базу, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели и основы маркетинга. Вместе с этим они проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, где знакомятся с новейшими агротехнологиями и учатся налаживать рабочие контакты с крупными холдингами. В завершении трёхмесячного курса выпускники защищают бизнес-планы, получают документы государственного образца и могут подать заявку на грант для развития своего хозяйства. Весь период обучения финансируется Россельхозбанком.

В приветственном слове по видеосвязи Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов отметил, что «Школа фермера» — это новый формат аграрного образования.

- Курс очень прикладной – в нём есть всё, что нужно для старта своего дела. С помощью нашей школы агробизнес можно начать с нуля даже людям из других профессий. Число слушателей по всей России превысило 2000 человек и уже очевидно, что это очень востребованный, актуальный курс, — подчеркнул он.

На новый поток «Школы фермера» в Новосибирской области через конкурсный отбор прошло 25 слушателей. В НГАУ они пройдут программу профессиональной переподготовки «Новые технологии, повышающие эффективность ведения сельского хозяйства, свободные ниши и новые перспективные направления развития в АПК».

- Отрадно, что проект «Школа фермера» у нас не просто пошёл, а полетел. Цель Россельхозбанка – содействовать развитию отрасли АПК в регионе, в том числе помогая становлению начинающих фермеров, — рассказал директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.

Он добавил, что среди слушателей курса есть как действующие клиенты банка среди представителей микробизнеса, глав крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальные предприниматели, так и собственники личных подсобных хозяйств, имеющие перспективу развития бизнеса в данной области. Всем им Россельхозбанк будет обязательно помогать в старте и развитии своего дела.

По словам ректора НГАУ Евгения Рудого, важность этого образовательного проекта состоит и в том, что слушатели получают и развивают свои профессиональные связи.

- Мы все рады, что очередной поток «Школы фермера» сегодня запускается в стенах нашего вуза. Уникальность этого проекта состоит ещё и в том, что слушатели получают не только практические навыки, но и нарабатывают контакты со своими единомышленниками и различными участниками сельскохозяйственной отрасли. Это позволяет им работать намного эффективнее, а товарищеские связи, которые появились в школе, остаются с ними на всю жизнь, — заметил он.

Заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Виктор Апанасенко в свою очередь обратил внимание на то, что отрасль в регионе развивается очень активно, хозяйства модернизируются очень высокими темпами. Соответственно, требуются и новые подходы в управлении хозяйствами, а «Школа фермеров» как раз способствует подготовке классных кадров.

- В этом году мы получили очень достойный урожай, несмотря на то, что в августе было всего пять погожих дней, а в сентябре – лишь шесть. Всё это стало возможным, в том числе благодаря нашим фермерам. Убеждён, что современный российский фермер должен быть образованным, эрудированным, чтобы получать хорошие урожаи, — сделал акцент заместитель министра.

Выпускник НГАУ и давний партнёр Россельхозбанка, председатель общественного совета при Министерстве сельского хозяйства региона Александр Тепляков рассказал, что в Законодательном Собрании Новосибирской области постоянно работают над поддержкой и развитием различных форм сельского хозяйства.

- Комплексное развитие территории нашей области опирается на сильный аграрный сектор. Сегодня можно с уверенностью сказать, что мы можем сделать всё. Отрасль становится технологичнее, а поддержка ей усиливается. Так что слушателям «Школы фермера» есть у кого учиться, есть, с кого брать пример. Всё вместе это даст отличный кумулятивный эффект, — заявил он.

Председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного Собрания Новосибирской области Денис Субботин резюмировал, что «Школа фермера» внесёт серьёзный вклад в успешное развитие сельского хозяйства региона. Он пояснил, что за последние лет пять новшества буквально ворвались в сельское хозяйство нашей области, и теперь фермеры спокойно задают характеристики будущих коров или свиней на этапе эмбрионов. То же самое происходит в растениеводстве – технологи позволяют обрабатывать поля точечно, только там, где это необходимо, и чем необходимо. Очень много процессов автоматизировано, компьютеризировано.

- К примеру, Краснодарский край убрал в среднем 61 центнер с гектара, мы сегодня пришли к таким же показателям. Это раньше за новинками сельской отрасли мы ездили в Аргентину, Бразилию, Канаду, Германию. Сейчас никуда ехать не нужно – у нас всё уже есть. В 10 километрах от областного центра можно найти буквально любую технологию. В этом плане сотрудничество Россельхозбанка и НГАУ уникально и очень продуктивно, говорю как член комиссии по грантам для сельского хозяйства. Поэтому уверен, что у нас всё получится, это 100%! – заверил депутат.