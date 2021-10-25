Группа «ВИС» показала фото четвёртого моста через Обь в Новосибирске с высоты

Фото с сайта vis-group.ru

На сайте группы «ВИС», которая ведёт строительство четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске, появились фото переправы с высоты.

В Новосибирске продолжается строительство четвёртого моста через реку Обь, позади уже 10 стадий надвижки пролётного строения из 16. По данным на 21 октября, было надвинуто 419 погонных метров конструкции. Её общая длина — 776 метров.

Строительством переправы занимается группа «ВИС». На сайте холдинга появились фото, на которых будущий новосибирский мост виден с высоты.

Напомним, что четвёртый мост через Обь в Новосибирске, получивший также название «Центральный», соединит Южную площадь с площадью Труда и пройдёт параллельно существующему железнодорожному переходу. Он обеспечит выходы на федеральные трассы «Байкал», «Чуйский тракт» и «Сибирь».