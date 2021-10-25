Жители Новосибирска скупают на Хеллоуин костюмы зомби, вампира и Гарри Поттера

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В 2021 году для празднования Хеллоуина жители Новосибирска предпочитают наряжаться в героев из популярных сериалов.

Несмотря на то что «магическое» торжество снова пройдёт в домашнем формате, новосибирцы решили не оставаться без тематических костюмов. Этой осенью предпочтения как детей, так и взрослых поменялись: теперь на пике не традиционные вампиры и зомби, а герои нашумевших сериалов и мультфильмов.

«В этом году в тренде оказались не только «потусторонние силы», но и образы героев из любимых сериалов: по сравнению с прошлой осенью спрос на хеллоуинские костюмы вырос в 2,2 раза. Количество объявлений о продаже традиционных костюмов вампиров и аутентичных образов из популярных сериалов на "Авито" увеличилось на 38 процентов — их можно безопасно купить на сайте у продавца из своего города либо заказать костюм в другом регионе через "Авито Доставку"», —

прокомментировал Алексей Козловский, руководитель категории lifestyle в «Авито».

Например, аналитики «Авито» выявили, что спрос на маски Дали и красные комбинезоны из сериала «Бумажный дом» от Netflix вырос в четыре раза. В среднем этот образ обойдётся жителю Новосибирска в две тысячи рублей.

Самыми востребованными образами на Хеллоуин среди взрослых стали не только костюмы из «Бумажного дома», но также наряды вампира, зомби, Гарри Поттера и персонажа одноимённого аниме «Наруто».

Также увеличился спрос и на атрибутику из заявившего о себе сериала «Игра в кальмара» — повышение достигло 6 раз.

Среди детей в 2021 году популярнее всего образы любимых героев из мультфильмов «Холодное сердце», «Три Кота», «Леди Баг», «Человек-паук» и «Щенячий патруль». Аналитики «Авито» отметили, что спрос на костюмы для девочек вырос в два раза, в то время как на праздничную одежду для мальчиков — в три.

Как ранее писал Сиб.фм, частичка Хеллоуина пришла в город уже летом. В июле юрист прогулялся по новосибирскому метро в костюме смерти — в чёрном балахоне и с косой.

Напомним, о том, какие костюмы для праздника жители Новосибирска могут найти на местном «Авито», мы рассказывали здесь.