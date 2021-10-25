Лишний вес и старый айфон: 12-летняя школьница покончила с собой из-за школьной травли в Новосибирске 18+

Фото Густаво Зырянова

Над семиклассницей в Новосибирске издевались из-за лишнего веса и старой модели айфона 5s – учителя ничего не знали о происходящем.

В пятницу, 22 октября, у дома по улице Троллейной в Новосибирске очевидцы обнаружили труп 12-летней ученицы 7-го класса школы № 92 Ольги (имя девочки изменено в соответствии с законодательством РФ. – Прим. ред.). Предположительно, девочка покончила с собой из-за буллинга.

«В школе её буллили из-за лишнего веса и телефона, – рассказал журналисту Сиб.фм одноклассник погибшей. – У неё был старый айфон 5s, учителя вроде не знали о происходящем».

Собеседник пояснил, что незадолго до этого с травлей столкнулась лучшая подруга Ольги, но о происходящем узнала мама девочки и устроила в школе скандал. После разбирательств травля перешла на саму Ольгу, и девочка не выдержала.

При этом одни дети говорят, что школьницу травили одноклассницы, другие – что это были просто девочки из этой школы. Знакомые семьи рассказывают, что родители погибшей не понимают, что произошло, и склоняются к двум версиям: игра «Синий кит» или плохие отношения со сверстниками.

«Никто не понимает, почему это могло произойти, – рассказала журналисту Сиб.фм мама ребёнка, знакомого с погибшей. – Девочка жила в этом доме. Утром она сказала маме "пока" и пошла в школу, всё как обычно».

В пресс-службе СК России по Новосибирской области отказались комментировать этот инцидент, а также подтверждать факт гибели девочки.

«Без комментариев, – заявили журналисту Сиб.фм в школе № 92, где училась погибшая девочка. – Сейчас идут следственные действия, работают следователи».

Напомним, в мае шестиклассница из Тогучинского района скончалась из-за отравления парами лака, на месте трагедии обнаружили две бутылки вещества.