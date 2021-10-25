Магнитные бури в ноябре-2021: график неблагоприятных дней для сердечников

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Геомагнитные бури ожидаются в начале, середине и конце ноября 2021 года. Но расписания магнитных бурь отличаются по разным прогнозам. Состояние более половины пациентов с ишемической болезнью сердца ухудшается во время магнитной бури, значительное число приступов стенокардии происходит в конце неблагоприятных дней.

Сразу несколько источников предсказывают магнитную бурю 6 ноября. «Первые проявления магнитных бурь будут с 6 по 8 ноября. Больше всего будет чувствоваться в первый день, 6 октября, после активность начнёт спадать», – предупреждает afisha.bigmir.net.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН в 27-дневном прогнозе тоже предсказывает сильную магнитную бурю 6 ноября.

Другие источники предупреждают о неблагоприятных днях с 5 по 8 ноября или даже с 5 по 11-е.

«15–18 ноября – магнитная буря средней интенсивности. Пожилые люди должны внимательно отслеживать все изменения своего состояния – если становится плохо, нужно сразу обращаться за медицинской помощью», – предупреждает женский журнал ladiesvenue.ru.

В ноябре 2021 года ожидается несколько магнитных бурь, предсказывает kleo.ru. Они негативно действуют на состояние кровеносной, сердечно-сосудистой, нервной систем. И даёт расписание неблагоприятных дат в ноябре: 1, 6, 8, 9, 12, 16, 19, 22, 23, 27, 29, 30.

Прогноз магнитных бурь в конце ноября расходится у разных источников.

Магнитная буря средней интенсивности может произойти 21–23 ноября. Другие указывают на дату 29 ноября.

Людям, страдающим болезнями сердца, важно внимательно относиться к своему самочувствию в любую из этих дат. Согласно исследованиям, состояние пациентов с ишемической болезнью сердца ухудшается на 55 % чаще во время магнитной бури, чем в остальные дни. И 25 % приступов стенокардии происходит в конце неблагоприятных дней.

К счастью, в начале ноября в России объявлена неделя нерабочих дней, что позволит тщательнее позаботиться о своём здоровье метеозависимым людям.

Напомним, также прогноз погоды на предстоящую зиму уже опубликовали синоптики.