Новикомбанк отмечает 28-летие со дня своего основания

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25 октября 1993 года — дата основания Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех. На протяжении 28 лет банк неизменно поддерживает развитие высокотехнологичных отраслей отечественной экономики.

На сегодняшний день он занимает первое место в России по операционной эффективности. Уверенный рост активов на горизонте последних четырёх лет позволил Новикомбанку подняться на 16 позиций в рейтинге банков РФ и войти в первую двадцатку по объёму активов.

Благодаря совместной работе и поддержке Госкорпорации Ростех Новикомбанк является эффективным центром финансирования высокотехнологичных отраслей промышленности. Банк участвует в реализации национальных проектов, финансируя разработки прорывных технологий и поддерживая внедрение инноваций. Приоритетные отрасли кредитования банка – это авиастроение, судостроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, добывающая промышленность. Но главное, Новикомбанк — не просто кредитор, а экспертная организация, предлагающая уникальный алгоритм взаимодействия с промышленностью, благодаря которому стоимость проектов значительно снижается за счёт использования различных инструментов и применения мер господдержки.

Активная поддержка предприятий реального сектора экономики стала драйвером роста кредитного портфеля Новикомбанка: за последние четыре года рост составил более 160 %. Рост активов за этот период составил более 177 %, что позволило Новикомбанку подняться на 16 позиций в рейтинге банков по размеру активов и занять 20-е место. Капитал банка вырос на 75 %.

Рост бизнеса и укрепление финансовых показателей Новикомбанка в текущем году были отмечены экспертным сообществом. Международное финансовое издание The Banker сообщило, что Новикомбанк занял первое место по операционной эффективности среди 50-ти лучших российских банков. Аналитическое агентство «АКРА» повысило кредитный рейтинг банка до уровня A+(RU), прогноз «стабильный». Агентство «Эксперт РА» также повысило рейтинг кредитоспособности Новикомбанка до уровня ruA со стабильным прогнозом. Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз со «стабильного» на «позитивный» по долгосрочным депозитным рейтингам.

«Хочу выразить благодарность всему коллективу Новикомбанка. Для меня большая честь возглавлять банк, в котором трудятся такие умные и талантливые люди. В сложное время мы не только не растеряли наработанные преимущества, а, напротив, стали ещё сильнее. Мы доказали, что рука об руку с нашими клиентами и партнёрами движемся в правильном направлении. Благодаря выверенной работе всей команды под руководством Совета директоров при поддержке акционера, мы с уверенностью смотрим в будущее. Уверена, что впереди нас ждут новые амбициозные задачи и большие победы!» – обратилась к сотрудникам председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.