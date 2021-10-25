Новолуние в ноябре-2021: сильные обряды для привлечения денег и удачи

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Новолуние в ноябре 2021 года произойдёт 5-го числа в 00:15 по мск и закончится в 8:12 того же дня. Лунный месяц включает в себя 4 фазы Луны и продолжается в среднем 29,5 дней, поэтому новолуние происходит примерно раз в месяц.

С астрономической точки зрения, новолуние случается постоянно и не имеет существенного влияния на обитателей планеты. Астрологи считают, что происходит резкий скачок космической энергии, негативно влияющий на физическое и психологическое здоровье. А также это время желаний, ритуалов и обрядов.

Считается, что новолуние – прекрасное время, чтобы загадывать желания. Но загадывать желание нужно строго в 1-й лунный день.

Есть множество обрядов, которые нужно проводить именно в новолуние. Ритуалы «Чек изобилия», «Ритуал с кошельком» для привлечения денег подробно описывает сайт «108 лепестков».

Перед обрядами рекомендуется избавиться от ненужных и сломанных вещей, провести уборку дома, а затем проветрить помещение. Окурить помещение с помощью ароматических свечей или зажечь аромалампу с эфирными маслами. Избавившись от лишнего, вы освободите место для нового.

С новолунием также связаны ритуалы и обряды.

Магические обряды, которые предписано делать в новолуние, сообщает «Лунник».

«Некоторые привороты, которые делают только в новолуние (есть и такие). Обряды на открытие дорог, как жизненных, так и обычных. Ментальное моделирование желаемой ситуации: кто обладает хорошей визуализацией, имеет возможность в этот день построить фантом своего желания. Этот фантом затем живёт самостоятельной жизнью и притягивает к вам нужные события, которые помогут вашему желанию реализоваться в физическом плане. В этот лунный день нельзя делать жертвоприношения и проводить какие-либо практические операции в рамках магии. Исключения составляют лишь те действия, которые направлены на внутреннее самосовершенствование, то есть упражнения на развитие экстрасенсорных способностей. Данный лунный день также хорош для продумывания всех магических операций, которые вы собираетесь выполнить в этом лунном месяце», – сказано на сайте.

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