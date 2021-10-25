Осторожно, двери закрываются: куда не пустят без QR-кода с 8 ноября

Фото Густаво Зырянова, Валентина Лутаева, Сиб.фм и pixabay.com

Полный список организаций, доступ в которые будет закрыт без QR-кода о вакцинации с 8 ноября 2021 года, опубликован на сайте правительства Новосибирской области. Там же указан перечень документов, которые равноценны QR-коду о вакцинации.

Фактически доступ будет закрыт в спортзалы, театры, кинотеатры, на концерты и ещё ряд популярных мест проведения досуга. В кафе, рестораны, столовые и предприятия общепита будут пускать, как и прежде, с соблюдением масочного режима.

«Посещение организаций, осуществляющих деятельность в области физкультуры и спорта, в том числе фитнес-центров, аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров, допускается при наличии у граждан действующего QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации», – сообщает сайт правительства Новосибирской области.

QR-код также потребуется для посещения массовых мероприятий, театров, кинотеатров, концертов, фестивалей, официальных, торжественных мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий с количеством участников от 500 человек.

Новые правила на территории Новосибирской области вступают в силу с 8 октября 2021 года.

Документами, заменяющими QR-код вакцинации, могут быть: сертификат о профилактической прививке от COVID-19 на бумажном носителе, отрицательный результат ПЦР-теста, действительного в течение трёх календарных дней с момента исследования, либо справка, подтверждающая, что гражданин перенёс COVID-19, а с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, сообщает сайт правительства Новосибирской области.

Справка об уровне антител к коронавирусу не считается подтверждающим документом, предупредил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, отвечая на вопросы журналистов 13 октября.

Кроме вакцинированных, QR-код могут получить переболевшие коронавирусом и сделавшие ПЦР-тест. QR-код действует разное время в зависимости от того, что он подтверждает: вакцинацию – 1 год, перенесённый COVID-19 – полгода, результаты ПЦР-теста – 72 часа.

После ПЦР-теста QR-код будет напечатан на бланке анализа, который выдают в лаборатории.

Предприятия питания – кафе, рестораны, столовые – на территории Новосибирской области продолжат обслуживать клиентов без предъявления ими QR-кодов вакцинации. Губернатор Андрей Травников пояснил, что встретить ресторан или кафе, в котором единовременно будут находиться 500 или более человек, весьма сложно. Масочный режим на территории области при этом остаётся в силе.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, как получить справку о медотводе от прививки даже при обязательной вакцинации.